A Romániában közhasznúnak nyilvánított civil szervezetek ellenőrzését helyezte kilátásba Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) vezetője, a képviselőház elnöke. A politikus elsősorban a Soros György által támogatott szervezeteket kritizálta állásfoglalásában, de egyúttal a közpénzek elköltésére is hivatkozott felvetésében.

Dragnea egy tévéinterjúban fejtette ki: a kormánynak alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a közhasznúnak nyilvánított, nem kormányzati szervezetek közül hány minősül valóban közhasznúnak, és mire költik forrásaikat, hiszen ezek a szervezetek közpénzeket is felhasználnak. Szerinte rengeteg tisztességes, becsületes civil szervezet alakult Romániában, de elképzelhetőnek nevezte, hogy olyanok is vannak köztük, amelyek a törvényesség határán, a közhasznúság elveit megsértve működnek. A szociáldemokrata pártvezér a műsorban konkrétan Soros György és az általa finanszírozott szervezetek ellen emelt kifogást. „Ez az ember, aki talán már a 90-es évektől kezdődően különböző szervezeteket hozott létre Romániában, csak a rosszat finanszírozta: az általa pénzelt akciók sosem váltak hasznára Romániának” – jelentette ki a vezető kormánypárt elnöke.

Mint ismert, az SZDP elnöke a kampányban is többször támadta a magyar származású amerikai üzletember hálózatának romániai tevékenységét, Dacian Cioloş volt miniszterelnököt pedig azzal vádolta, hogy a román érdekek szolgálata helyett Brüsszel és a Soros-birodalom utasításait hajtja végre.