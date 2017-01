A városvezető a finanszírozási lehetőségekről elmondta, sajnos, pillanatnyilag nincs ilyen irányú uniós pályázati kiírás. Önerőből sem tudják kivitelezni, így marad az önkormányzat–magánszektor közötti vagy a megyeházával megköthető partnerség. A megyei tanáccsal már egyeztettek, onnan ajánlatot kaptak együttműködésre, segítséget a dokumentumok összeállítására. 2017 Kovászna megyében a turizmus éve, így a wellnessközpont megépítése időszerű – magyarázta a polgármester.

A wellnessközpont új helyszíneként a Lőrincz Zsigmond-sípálya közelében jelöltek meg területet, erre kell elkészíteni a területrendezési tervet. További engedélyekre, jóváhagyásokra, megvalósíthatósági tanulmányra is szükség lesz. Mivel Kovászna országos érdekeltségű üdülőtelep, a kulturális minisztériumnak is rá kell bólintania a tervre.

Kerestek helyszínt arra a lehetőségre is, ha a sípálya mellettire nem kapják meg a szükséges engedélyeket, ugyanis tisztázódott a Kovászna és Csomakőrös közötti egykori lőtér területének jogi helyzete. Visszaigénylés miatt állt per alatt a volt lőtér, de a felperes legutóbbi fellebbezését a legfelsőbb törvényszék is elutasította, így véglegesen a város tulajdonában maradt. „Nagy ívű, anyagilag megterhelő a terv, de a wellnessközpont nagy előrelépés lehetne, turisztikai szemléletváltást hozna, az idegenforgalom kitörési pontját jelentené” – szögezte le Gyerő József.