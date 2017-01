Papolcon igazoltatták egy fával megrakott szekér 54 éves vezetőjét. Kiderült, az egyik helybeli fűrésztelep lerakatából származó rakományra nem rendelkezik kísérő iratokkal. Mind a fuvarost, mind a fűrésztelep ügyvezetőjét megbírságolták. Sepsiszentgyörgyön is elkaptak egy fát szállító szekeret. Kiderült, a járművet kísérő 52, illetve 24 éves férfi a fát a közeli erdőből vágta ki törvénytelenül. Megbírságolták őket. Nagybaconban is lefüleltek egy dokumentumok nélküli fát fuvarozó 47 éves szekerest. Rá is bírságot róttak ki. A berecki rendőrök elcsíptek egy 47 éves ozsdolai férfit, amint kilenc fát vágott ki a községi beerdősödött legelőn. Nevére bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Nagyajtán egy 32 éves Brassó megyei fiatalember vágott ki több fát a község erdejében, de már nem szállíthatta el. Ez esetben is bűnügyi vizsgálat kezdődött.(sz.)