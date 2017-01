Szijjártó Péter elmondta: az azonosítást rendkívüli módon megnehezíti a tűz miatti roncsolódás, így bár korábban arról volt szó, hogy szerda-csütörtökre befejeződhet az eljárás, valószínűleg elhúzódik a jövő hétre is, és a holttesteket is akkor hozhatják haza. Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a balesetet – tette hozzá.

A veronai buszbaleset helyszínén a magyar rendőrök nem látták annak nyomát, hogy defektet kapott volna a jármű – jelentette ki Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. A rendőr ezredes elmondta: az olasz hatóságok kérésére magyar rendőrök utaztak a hétvégén Olaszországba, a 16 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínére. Ettől függetlenül, a nyomozást az olasz hatóságok folytatják. Az általa vezetett háromtagú magyar szakértői csoport abban segített, hogy minél gyorsabban, minél pontosabb információhoz jussanak az olasz kollégák. Segítettek tisztázni az utaslistát – említett példát Óberling József.

Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az autóbusz-üzemeltető telephelyen lefoglalták a jármű műszaki okmányait, valamint a sofőrök papírjait, és azokat 24 órán belül átadták az olasz hatóságoknak – tette hozzá. A főosztályvezető elmondta, hogy a baleset helyszínén sem az aszfalton, sem az autóbuszon – a gumiabroncs maradványán, a keréktárcsán – nem láttak olyan nyomot, amely defektre utalt volna. Közlése szerint az objektív bizonyítékok gyakorlatilag megsemmisültek. Az is lehet, hogy sosem derül ki, pontosan miért, hogyan történt a baleset – fogalmazott.