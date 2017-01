A Hármas Alapítvány által kiadott könyvet nyert: Szilágyi Dalma (Sepsiszentgyörgy) és Nagy Antónia (Nagybacon) – Hencz Hilda: Magyar Bukarest; Kónya Erzsébet és Papp Imola Kinga (Sepsiszentgyörgy) – Iochom István: Az ozsdolai szabó, aki megélt két világháborút; Gyenge József (Sepsiszentgyörgy) és Vida Ödön (Kovászna) – Csinta Samu: Plakátballada; Heldsdörfer Rozália és Kónya Ferenc (Sepsiszentgyörgy) – Kuti János: Megyek hóhányónak; Molnár Lehel és Baló Sándor (Sepsiszentgyörgy) – Sombori Sándor: Gábor Áron. Az Országos Széchényi Könyvtár által felajánlott könyvjutalmat nyert: Stoof Erzsébet, Simon Edit, Szekeres Judit, Molnár Árpád, Dávid György, Geréb Olga, Ferenczy Lenke, Szabó Ibolya, László Attila és Gyurka Sára (Sepsiszentgyörgy). Gratulálunk a nyerteseknek és minden hűséges keresztrejtvényfejtőnknek! A nyereményeket átvehetik a szerkesztőség titkárságán hétfőtől naponta 9–15 óráig. A harminc napon belül fel nem vett nyeremények érvényüket veszítik.



Múzeumpedagógia a Céhtörténeti Múzeumban

Vargha Mihály és Ilés-Muszka Rudolf Szoborerdő című kiállításához kapcsolódóan Mi fán terem a szobor? Barangolás a szoborerdőben címmel múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetnek Kézdivásárhelyen, amelyet elsősorban I–VIII. osztályos tanulóknak ajánlanak. Célja a műtárgyakkal való találkozás új és érdekes élményét nyújtani, lehetőséget biztosítani a vizuális művészeti alkotások mélyebb átélésére, értelmezésére, hozzájárulni az empátia, intuíció fejlesztéséhez, a kritikai szemléletmód, önálló ízlés és véleményformálás, belső igényesség kialakulásához, érzelmi gazdagodáshoz. Az iskolák, pedagógusok figyelmébe ajánlják a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum történelmi (helytörténet, 1848–49) és céhes (mesterségek, céhtörténet) alapkiállításait feldolgozó foglalkozásokat is. Egy foglalkozás ára csoportonként 50 lej. Előzetes bejelentkezéshez, egyeztetéshez hívják Dimény Erika muzeológust: 0751 248 277, 0267 661 748, dimenyerika.sznm@gmail.com.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 11 órától a kamarateremben Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka című előadást játssza. Rendező: Zakariás Zalán.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat Ha betéved – nem téved! (rendező: Kovács Levente) zenés szilveszteri kabaréját Baróton a művelődési házban ma 17 és 20 órától, Kovásznán a Művelődési Központban február 6-án, hétfőn 17 és 20 órától mutatja be. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonszámon igényelhetők 30 lejért.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex programja: Ozzy (Állati nagy szökés, spanyol–kanadai animációs film, 90 perc) szombaton és vasárnap 11 órától és 11.30-tól magyar szinkronnal; A kutya négy élete (amerikai családi film, 100 perc) szombaton és vasárnap 13 órától; Tiszta szívvel (magyar akcióvígjáték, 101 perc) szombaton és vasárnap 20 órától; Váratlan szépség (amerikai filmdráma, 94 perc) szombaton és vasárnap 15.30-tól; Assassin’s Creed (amerikai–angol–francia akciófilm, 115 perc) szombaton és vasárnap 17.30-tól; Széttörve (amerikai thriller, 118 perc) szombaton és vasárnap 22 órától; Fixeur (román–francia filmdráma, 98 perc) szombaton és vasárnap 18.30-tól; Utazók (amerikai sci-fi-kalandfilm, 116 perc) szombaton 16, vasárnap 16 és 20.30-tól; Kaliforniai álom (amerikai romantikus film, 126 perc) szombaton 13.30-tól és 20.30-tól, vasárnap 13.30-tól.



Könyvbemutató

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum meghívottja ma 18 órától Szonda Szabolcs műfordító, költő, akivel Dimény H. Árpád költő beszélget, többek között a budapesti Pont Kiadó gondozásában tavaly magyar nyelven megjelent, Tyúkok a mennyben/Raiul găinilor című Dan Lungu-regény fordítása kapcsán.



Kiállítás

GERENDI ANIKÓ KIÁLLÍTÁSA. Az Erdélyi Művészeti Központ szervezésében ma 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám) megnyitják Gerendi Anikó képzőművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, a kiállítás kurátora köszönti, a tárlatot Kányádi Irén művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadó tanára méltatja. A kiállítás megtekinthető február 26-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

1956-OS VÁNDORKIÁLLÍTÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezésében, a magyarországi 1956-os Emlékbizottság támogatásával az 1956-os szabadságharc erdélyi vonatkozásait bemutató vándorkiállítást ma 18.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban megnyitja Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke. Az ’56-os események erdélyi vonatkozásai­ról Rab Sándor (Székely Mikó Kollégium) és Nagy Éva (Plugor Sándor Művészeti Líceum) történész tart rövid felvezetőt, majd levetítik a Szoboszlai-perről készített 30 perces dokumentumfilmet. A tárlat anyagát – amely a legfontosabb erdélyi ‘56-os csoportokat, valamint a forradalom leverését követő megtorlásokat mutatja be – dr. Lönhárt Tamás, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi adjunktusa állította össze. Házigazda: Kátai Zsuzsánna, az EMNT sepsiszéki elnöke. A kiállítás öt napig, péntektől hétfőig naponta 12–18 óráig látogatható, kedden 15 óráig.



Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor Életünk. Élhetünk? címmel Bársony Bálint, A lovas­íjász című film egyik zeneszerzője, valamint Nemes Mátyás, 2015-ben Magyarországon Az év biogazdája tart előadást természetről, hagyományos értékekről, életvitelről, biokertészkedésről. Házigazda: Benedek Huszár János (Kisbacon).



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Barátos, Cófalva, Kovászna; a 11-es országúton Szentiválaborfalva, Réty, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu; Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (a Sugás Áruházban, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szom­baton és vasárnap a Grigore Bălan tábornok úti Richter 2 (0267 351 025); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől az Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0267 377 366, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

TÁMOGATÓCSOPORT. Ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt székhelyén (Kós Károly út 7. szám) zajlik a támogatócsoport találkozója a mellrákkal érintettek, hozzátartozóik és mindazok számára, akiket érdekel a mellrákprobléma. Érdeklődni, jelentkezni Incze Zitánál lehet a 0724 511 363-as telefonon.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

FARSANG. Az árkosi fúvószenekar farsangi felvonulást szervez szombaton 10 órakor, ezt követi február 4-én 20 órától a farsangi bál.

KOSARAS BÁL. A szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör szombaton 20 órától műsorral egybekötött kosaras bált szervez a kultúrotthonban, amelyre szeretettel meghívnak minden érdeklődőt.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára hosszúfilmek megtekintésére. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától, hétfőn zárva.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 7–8.30 óráig a Csíki utca 1, 2, 4, 5, 6-os tömbházában és a Mező utcában; 8.30–10 óráig az Olt utca 1, 2, 3, 4, 7, 28, 41-es tömbházában; 10–11.30-ig a Sport utca 13, 14, 15 (A, B, C, F) tömbházában; 11.30–13 óráig az Esthajnalcsillag utca 60-as (F–K), 61-es (G, H) tömbházában; 13–14.30-ig a Szabadság (a jelzőlámpától a hídig) és a Victor Babeş utcában, a Textil cégnél és a neuropszichiátriai kórházban szünetel az áramszolgáltatás.