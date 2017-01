A stressz eredete és alapjai című tárlat Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Selye János Egyetem közös projektjeként jött létre. A budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum anyagainak felhasználásával készült kiállítás ünnepi megnyitóján részt vett Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, illetve az egyetem leköszönő vezetője, Tóth János és kedden kinevezett új rektora, Juhász György is.

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete az ünnepségen mondott beszédében a stresszelmélet megalkotásával világhírűvé vált Selye János életútját méltatta. Felidézte: bár Selyét 10 éven keresztül jelölték az orvosi Nobel-díjra, azt mégsem kapta meg, ennek ellenére a tudós stresszelmélete óriási lökést adott az orvostudománynak, megállapításai mind a mai napig fontos szerepet játszanak. Hangsúlyozta: a Selye János életét bemutató kiállítás nem is kerülhetett jobb helyre, mint a róla elnevezett egyetem falai közé, amelynek létrejöttéről annak idején heves politikai viták folytak, s ezek pozitív végkifejletéhez Selye János kikezdhetetlen hírneve is hozzájárult.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával létrejött állandó tárlat anyagára épülve a közeljövőben vándorkiállítás is készül, amely a tervek szerint a pozsonyi, a turócszentmártoni, illetve a kassai orvosi karokon is látható lesz.