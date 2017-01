A magyar kormány gyásznapot hirdetett, sok-sok ország vezetői fejezték ki részvétüket, együttérzésüket, ajánlották fel segítségüket, még Putyin sem restellte megtenni – csak a román média intézte el röviden az esetet, sőt, voltak olyan csatornák, ahol meg sem említették a történteket. Pedig ez nem politikai ügy, hanem súlyos emberi tragédia, és már csak azért is illett volna foglalkozni vele, mert hasonló tömegszerencsétlenségek esetén – legutóbb a Colectiv-klubban kitört tűzvész után – a magyar állam és a magyarországi segélyszervezetek mindig azonnal reagáltak. Kár, de nagyobb kár az elveszett fiatal életekért. DÉNES KÁROLY, Sepsiszentgyörgy. Azt mondják, hogy nem emelték a lakásadót Sepsiszentgyörgyön, én azonban mégis többet fizetek, mint eddig. A Csíki negyedben lakom, 33 négyzetméteres lakásban, amiért tavaly – a tízszázalékos év eleji kedvezménnyel – 53 lejt fizettem ki a helyi adóhivatalban, idén pedig ugyanazzal a kedvezménnyel 73 lejt. Meg tudja ezt nekem valaki magyarázni? Mert a mi környékünkön négy-öt éve van járda, azelőtt harminc évig a sarat tapostuk. Vagy azért emelték az adót, hogy a pár napig tartó jégsárkányt megcsinálják? GÚZS SÁNDOR, Sepsiszentgyörgy. Két régebbi fénykép került a kezembe a napokban: az egyiken a volt államfő, Traian Băsescu egy táncoló cigány lánynak tapsol fél térden (ilyen is csak nálunk történhet meg), a másikon Sebastian Cucu prefektus Antal Árpád polgármester nyakába akasztja a háromszínű sálat. Csakhogy fordítva: noha a színek helyes sorrendje (a zászlórúdtól kezdve) a kék-sárga-piros, a mi kormánymegbízottunk piros-sárga-kék sorrendben rendezte el a vállszalagot. Vajon hogyan téveszthette így el? Az ilyen melléfogásoknak súlyos következménye is lehet, például Svejk, a derék katona merő figyelmetlenségből saját hadseregének fogságába esett. De abba is belegondolhatunk, hogy mi lett volna, ha az első világháborúban egymás ellen harcoló magyar és olasz katonák rosszul tűzik fel a mindkét oldalon piros-fehér-zöld zászlókat. Lehet, hogy még a támadást is le kellett volna fújni emiatt, és akkor biztosan másképp végződött volna a nagy világégés...

N. KÁNYÁDI MIHÁLY, Szentivánlaborfalva. Nem csupán Magyarországot, a külhoni magyarokat is megrázta a borzalmas olaszországi buszbaleset, amelyben 16, sívakációból hazatérő személy, zömmel középiskolás diák vesztette életét, és súlyos sérültek is vannak.



A lakásadókkal kapcsolatosan kérem a szerkesztőséget hozza a lakosság tudomására az új adóövezetek teljes listáját ! ( Azt a listát utcák/utcaszakaszok szerint, A , B, C vagy D övezet , amelyik szerint kivetik az adót és mi adófizetők nem tudjuk megnézni a városi tanács honlapján sem, mert nem közölték !).

Ha független ez a lap, akkor most lépjen a nép/adófizetők érdekében !













http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=246&pid=3725



A lap alján található melléklet a zónázáshoz vezet







A Budai Nagy Antal utcában lakó szüleim a tavaly 230 lejt fizettek házadót és most 890 lejt kell fizessenek. Ez normális??? Nem kellett volna tájékozatni a lakosságot erről??? Senki nem kellene házadót fizessen tiltakozásképpen, aki ebben a helyzetben van.









Kérném a Háromszék napilap munkatársait, hogy készítsenek egy újságcikket erről és tudassák a lakossággal ezeket a (szerintem) nem normális dolgokat!







Szavazz és fizess utánna paraszt!Kíváncsi volnék,hogy ki fizet ugyanannyit mint a tavaly?Nem kellene senki se fizesse sem ezt,sem a parkolóhelyet! Röhej,a bérleti díjra még 60 lej plusz garancia pénz amit nem kapsz vissza.Ébresztő!Hivatalos tolvajok a városban!







a Haromszek megkereshetne AAA polgarmester elvtarsat szamonkerhetne rajta a tavalyi hazugsagat hogy nem emelkednek az adok......a baj az hogy barmit csinal(egy nap tuntet a Mikoert, masnap bezarat egy magyar iskolat vagy egy nap azt hazudja nem emelunk adot, masnaptol megemelkednek vagy tavaly nyaron azt monta szeptemberbe neki fognak a Kos Karoly utca javitasanak es novemberig kesz lesz, meg most is fel van turva vagy lehetne meg sorolni) ha holnap valasztasok lennenek a birkanyaj ugyis menne ra szavazni mert ugyebar ha felvagnak a mellkasat akkor a sziven irna hogy Szekelyfold, de lehet van valami aprobetus resz is ahol irja hogy eladtalak......







Biza jócskán nőttek, de ez itt nem hír, most kezdik észlelni az emberek.







Most is 80 százalékot kapnának és négy év múlva is azt fognak és mivel tudják nagyon jól ezt, f...ra veszik a népet. Megtehetik.







Becsszavamra ,őszíntén örvendek neki. Még ennél is jobban kellene szipolyázzák a népet,ez nagyon kevés ahhoz képest amit bűntetésből megérdemel.







Hiába marburg, ez itt mintha, fordítva lenne...minél jobban szorítják a t...it, annál buzgóbban szavaz. Most jelenleg a szavazók az adóhivatalnál tapossák egymást, hogy a kötelezettségüket leróják a hűen szeretett vezetőiknek.