péntek 11:24

Ferencz

Ferencz 2017. január 27.péntek 11:24

Tisztelt és nem tisztelt urak! Nem kell a székelységnek több, csupán egy autonómia!!!! Hogy nem lehet abban az egyben kiegyezni? Az Izsák álláspontja szerintem korrekt, de kitől is várja a tervezet benyújtását a parlamentben? Egy velejéig korrupt, saját érdekeit mindik a nemzeti érdek elő helyező szervezettől? És ami egyenesen kétségbeejtő, idézem: "...első körben felmérnék, hogy a Székelyföldön kívüli megyékben milyen eséllyel indulhat az aláírásgyűjtés, majd ezt követően cselekednének." FELMÉRNÉK????????????? Most, ennyi és után felmérnék???

A fentiek egyáltalán nem jelentik azt, hogy a Szilamér álláspontját támogatom, hiszen egy székely pártnak semmi esélye a romániai polotikai palettán, és egyébként is van székely érdekeket felvállaló párt, több is a kelletténél, s az eredmény: nullaközeli! Amíg az erdélyi civil társadalom - már, ha még van ilyen - egy emberként, saját érdekében nem mozdul, addig...







péntek 11:25

Ferencz

Ferencz 2017. január 27.péntek 11:25

Bocs: ...ennyi év után...







péntek 13:07

Ferencz

Ferencz 2017. január 27.péntek 13:07

Szilamér: én irányodban visszafogtam magamat, mert többször is elmondtam már a véleményemet rólad is, nemzetromboló tevékenységedről, s az azóta csekély mértékben változott - negatív irányban - tedd te is ezt irányomban! A "látszatember" féle blődségeid nem érdekelnek, téged jellemeznek! Én nem értem, mivégre próbálod verni - hála Istennek, csak próba marad - az ékeket a közös sorban tengődő erdélyi magyarok és székelyek közé, te képtelen vagy felfogni, hogy én miért nem értelek meg. Így hát, ahogy az öreg székely mondaná: mindenlinek a saját anyja kínja!