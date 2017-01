A tüzet sikerült időben eloltani, így csak kisebb kár keletkezett. Az aktivista szerint egyértelmű, hogy gyújtogatás történt, hiszen a kocsi első és hátsó kerekénél is egy időben csaptak fel a lángok. Elmondta: a gépkocsi nem is saját tulajdona, hanem kölcsönbe kapta. A rongálás mögött szomszédait sejti, akikkel többször került összetűzésbe, és akik szerinte a rendőrség besúgóiként is működnek. Hans Hedrich 2013-ban jelentést írt a székelyföldi famaffiáról, sepsiszentgyörgyi civilekkel közösen próbálta megakadályozni a Holzindustrie Schweighofer osztrák társaság rétyi üzemének beindítását. A civilek gyűjtést indítottak a jármű megjavítására.