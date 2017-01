MÉG EGY MAGYAR ISKOLA? Veszélybe került a több évtizedes múltra visszatekintő kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum – hívta fel a figyelmet az iskola tanári közössége. „Az erdélyi magyar oktatás 1989 utáni történetében most történhet meg először, hogy létveszélybe kerüljön egy nagy múltú magyar elméleti líceum. 2017 januárjában több magyar tisztségviselő részéről elhangzott az, hogy a 2017/2018-as tanévtől kezdődően meg kell majd szüntetni iskolánk egyetlen líceumi elméleti osztályát. Erre sor is került 2017. január 25-én. Ha a helyzet nem fog változni, akkor ez a tanfelügyelőségi döntés azt jelenti, hogy módosulni fog iskolánk jogi státusa, átalakul szaklíceummá, amelynek nem lehet majd (0)I–VIII osztályos tagozata sem. Mindez egyet jelent elméleti líceumunk felszámolásával. A Ceaușescu-diktatúra legsötétebb évei sem veszélyeztették iskolánk létét” – olvasható a közleményben. A Kolozs megyei tanfelügyelőség szerdán döntött a beiskolázási tervekről. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke szerint a kolozsvári belvárosi iskolák nem éltek a választás jogával, amikor arról kellett dönteni, mely három osztályról mondanak le a diáklétszám drámai csökkenése miatt. (Maszol)

SZÓ SINCS RÓLA. A Külügyi Hírszerző Szolgálat (KHSZ) cáfolta szerdán, hogy létezne olyan belső dokumentum, amely az orosz, a magyar és a moldovai titkosszolgálatok által Románia szétszakítására készített állítólagos terveket elemzi, és amelyet a Legfelső Védelmi Tanács elé kíván terjeszteni. A közleményben hangsúlyozzák, hogy az utóbbi napokban Románia feldarabolásával kapcsolatban felröppent hírek nem reálisak, és nem létezik semmiféle hírszerzési dokumentum, amely ezt az állítólagos helyzetet vizsgálná. A külügyi hírszerzés szerint ezek a cikkek jelentéktelen médiaszereplők termékei, akik a KHSZ nevét felhasználva próbálnak népszerűséget szerezni. A szóban forgó cikk a hajdan jobb napokat is látott Ziua napilap online utódja, a Ziuanews.ro oldalon jelent meg, és átvette az Evenimentul zilei is. Az állítólagos külföldi terv arról szól, hogy Oroszország, Magyarország és Moldova titkosszolgálatai destabilizálni akarják Romániát, hogy feldarabolják az országot: Moldva Oroszország, Erdély Magyarország, Havasalföld pedig az Amerikai Egyesült Államok befolyása alá kerülne. (Főtér)