Több településen már elfogadható a levegő minősége, másutt változatlanul veszélyes. Budapesten a szálló por magas koncentrációja miatt tegnap is egészségtelennek minősítette a levegőt az Országos Közegészségügyi Központ.



Térképük szerint az ország nyugati felében érdemben csökkent a légszennyezettség: ott maximum kifogásolt a levegő minősége. Hat településen továbbra is veszélyes a levegő: Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren. Szintén hat település – Budapest, Szeged, Debrecen, Oszlár, Vác és Salgótarján – levegőjét tegnap is egészségtelennek minősítették. Több településen már visszavonták vagy mérsékelték a korábban elrendelt szmogriadót. A Főpolgármesteri Hivatal tegnapra virradóra azt közölte: Budapesten továbbra is indokolt a magas légszennyezettség miatti riasztási fokozat és az ahhoz tartozó gépjárműforgalmi korlátozások fenntartása.