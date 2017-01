Széles körű támogatásáról biztosította Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezetőelnök-jelöltjét a szövetség háromszéki területi elnöke, Tamás Sándor. Kovászna Megye Tanácsa tegnapi tájékoztatójának végén politikai kérdésekről is beszélt az önkormányzati vezető.



Elmondta, több mint tíz éve dolgoznak együtt Porcsalmi Bálinttal, s meggyőződése, hogy megvan a tudása és lelkiismerete is az erdélyi magyar közösség szolgálatához. Ő az RMDSZ „újratervezésének” kitalálója, megszövegezője, és akkor miért ne ő legyen a kivitelezője is – mondotta. Hozzátette, a decemberi parlamenti választások után az RMDSZ belső felépítésében a változások szele fúj, és ezt üdvözli, mivel ezáltal néhány éves munkájuk érik be. Az SZKT szombati ülésének napirendjén szerepel a Kovács Péter távoztával megüresedett ügyvezető elnöki tisztség betöltése. (sz.)