Második nekifutásra sikerült elfogadni a lakónegyedi parkolóhelyekre vonatkozó határozat módosítását a sepsiszentgyörgyi tanácsban, ahol idén már egyszer napirendre tűzték a kérdést, de akkor nem jutottak dűlőre. Az ellenvetések azóta sem fogytak el, Nicolae Ivan volt és Rodica Pârvan tisztségben levő tanácstag most is több ellenvetést és javaslatot megfogalmazott, de ezeken már nem akadt fenn a testület, nem is mindegyik tartozott a tárgyhoz.



A tervezetet Antal Árpád polgármester ismertette, elmondása szerint átláthatóbb és egyszerűbb eljárást kívántak kidolgozni a parkolóhelyek bérlésében érdekelt lakosok számára. A legfontosabb tudnivalók a következők: az éves bérlet alapárát már nem csupán lejben, hanem euróban is rögzítették, tehát 150 lejnél (33,88 eurónál) kezdődik, és az áfa is hozzáadódik.

Ivan egyik kifogása épp az áfára vonatkozott, de törvényes előírásról van szó, mi több, az összeget minden év szeptember elején a hivatalos jegybanki árfolyam alapján újraszámolják. Bérletet legtöbb öt évre lehet váltani, de ezt nem kell egyszerre kifizetni: az első részletet a bérleti szerződés aláírásának napjától számított 30 napon belül, azután pedig minden év szeptember közepétől december közepéig le kell pengetni a következő évi bérleti díjat; aki nem teszi, annak a következő január elsejétől felszabadítják a helyét, azaz elviszik azt a vasszerkezetet, amelynek bérleti ára 150 lejről 60 lejre csökken (ezt a garanciapénzt azonban nem adják vissza); esetenként a következő versenytárgyalásról is kizárhatják. A versenytárgyalásokat a városháza hirdeti meg, ezek idejét, helyét, a jelentkezési feltételeket az érintett lakótársulásokkal is tudatja.

Elvileg minden lakást (irodát, üzletet) megillet egy parkolóhely, ha tulajdonosa rendelkezik személygépkocsival, de csak a felújított, jelzett és számozott parkolóhelyeket adhatja bérbe az önkormányzat. Ahol több igénylő van, vagy egy család, illetve cég több autó számára kér bérletet, ott versenytárgyalást szerveznek a parkolóhelyek elfoglalására (az nyer, aki többet ígér, 150 lejnél indul a licit), ahol kevesebb, ott maradnak szabad (ingyenes) parkolóhelyek. Lényeges előírás, hogy csak az bérelhet parkolóhelyet, aki törvényes lakcímmel rendelkezik az adott körzetben.

Azok a nyugdíjasok, akik a minimálbérnél kisebb havi átlagjövedelemmel rendelkeznek, féláron bérelhetnek parkolóhelyet. Ingyenes parkolóhely illeti meg a fogyatékkal élőket, más hátrányos helyzetűeket, háborús veteránokat és a város Pro Urbe díjas polgárait.

A határozat részletesen szabályozza a parkolóhelyek méretét, elhelyezését, a bérlésükhöz szükséges eljárásokat és iratokat, valamint a szabályszegésért kiróható bírságokat is. Ezek közül az illetéktelen parkolófoglalásért (a keresztben hagyott gépkocsikért is) 300–600 lej a büntetés, súlyosabb esetekben azonban 800 lej is lehet.

A tervezet megvitatásakor Rodica Pârvan szóvá tette (nem először) a Bem Józef utcában, illetve a Sugás Áruház mögött kialakult dzsungelharcot a parkolásért, számon kérte az ingyenes parkolóhelyeket, és azt állította, hogy ő feketelistán van, ezért bírságolták meg, mikor nem váltott parkolójegyet a lakása előtt; kijelentette, hogy ezt nem is fogja kifizetni, perelni fog, mert 1978-ban, amikor „idepottyant” Sepsiszentgyörgyre, a lakásszerződésében sze­repelt 12 négyzetméternyi hely, ami külön megilleti. Ez Miklós Zoltán RMDSZ-frakcióvezető véleménye szerint inkább a lépcsőházi osztatlan tulajdonra vonatkozik, nem parkolóhelyre. Antal Árpád mást kívánt tisztázni: ha egy közszereplő feketelistákat emleget, kötelessége bizonyítékot felmutatni, enélkül állításai súlyosan sértőek egy közintézményre nézve. Majd a bíróságon – felelte az SZDP képviselője, aki később, a szavazás után is megfogalmazott néhány kifogást, egy ismeretlen személy telefonhívására hivatkozva.