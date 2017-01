A RARE nevű program 2017 januárjától 2019 júniusáig tart, kezdeményezője és vezetője a magyarországi Máltai segélyszolgálat, résztvevői civil szervezetek, szociális intézmények, kutatóintézetek, helyi és regionális hatóságok, állami és minisztériumi szervek Magyarországról, Romániából, Bulgáriából, Szerbiából, Szlovákiából és Csehországból. Összköltsége meghaladja a kétmillió eurót, ebből 124 ezer euró jut Sepsiszentgyörgyre, a pénz nagyobbik része azonban európai és állami alapokból jön, a város mindössze kétszázalékos önrésszel (közel 2500 euróval) járul hozzá. A programhoz való csatlakozást az indokolja, hogy mindeddig igen kevés eredményt sikerült elérni a roma lakosság – Európa legnagyobb kisebbsége – társadalmi beilleszkedését illetően, minden erőfeszítés dacára e közösség tagjai továbbra is nagy mértékben kirekesztettséggel és diszkriminációval küzdenek, a munkához, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférésük pedig korlátozott – azok a döntéshozók pedig, akiknek feladatuk a helyzet javítása, még mindig nem tudják hatékonyan kezelni a gondokat, nincs megfelelő szociális politika, intézményi kapacitás, a civil szférával és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés is akadozó.



Kérem szépem a szerkesztőt, hozza a mi tudomásunkra is a következőket:

melyik az a törvény amelyik gátolja az emlitetteket az oktatás és az egészségügyi ellátás hozzaférhetőségéhez ?

Aki becsületesen akar dolgozni az kap munkahelyet. Ha megbecsüli a munkahelyét, akkor lesz majd nyugdija is és ingyenes egészségügyi ellátásban is részesűl.

A szerkesztő csak egy példát emlitsen: ki, mikor, melyik iskolába felvételizett sikeresen és nem engedték tovább/tanulni ?









Nem a donteshozokkal van gond ugy hiszem..De aki ezekett a nehez sorsu diszkriminalt lelkeket megtanitja dolgozni tisztessegesen na annak jar tamogatas akar nobel dij is illetne az illetot.







Még hogy korlátozott az egézségügyi ellátáshoz való hozzáférésük? Hahahaha.Egészségügyben dolgozó ismerősöm meséli és nem is egyszer hogy ha romát hoznak-jön a sürgösségre pl.fejfájással, teljes kivizsgálást kap, véranalizist és ha kell még CT - t is ingyen.A fogfájós roma kisebbségit is tetőtöl talpig kivizsgálják.Akkor amikor se biztositást, se adót nem fizet .

Mi meg bolondok, fél hatkor kelünk, megyünk dolgozni, szinte 32% húznak le tőlünk a fizetésből mindenre, adó, nyugdijalap stb.

Kinek van akkor nagyobb esze , kérdem én? Mi megfizetjük az egézségügyi szolgáltatásokat, munkába megyünk, ha épiteni akarunk, engedély kell még az utolsó kertsasra is a saját telkeden.A cigó meg kapja a mi adonkból lehúzott szociális segélyt, gyerekpénzt és meg lehet nézni hogy kinek van az Örkőn épitkezési engedélye és telekkönyve a putrijáról?

Ezt hozta a nagy unió, a cigókra semmi de semmi törvény nem vonatkozik, nekük nem kell épitkezési engedély, nekük nincsenek kötelességeik csak jogaik.Mert ez igy van rendjén.S még erre a rendszerre mondják egyesek hogy mennyire hejde hejde.Frászkarika.







Szóvá tette legalábbis egy az Őrkőn lakók közül, hogy ő beakarna illeszkedni a társadalomba? Egy se.