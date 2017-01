A találkozó első gólját a jól kezdő házigazdák szerezték Petru Silion révén, amire a szünet előtt előbb a próbajátékon lévő litván csatár, Artur Skuratovic, majd a piros-fehér mezesek csapatkapitánya, Hadnagy Attila válaszolt, így szentgyörgyi előnnyel fordulhattak a csapatok (1–2).

A térfélcsere után Cristian Cocan egy védelmi hibát követően hamar egyenlített, majd a folytatásban a háromszékiek akarata érvényesült, folytonos védekezésre kényszerítve az udvarhelyieket. A 65. percben Daniel Ene megszerezte a szentgyörgyiek harmadik találatát, majd Florin Dumbravă is feliratkozott a gólszerzők listájára, illetve a mérkőzés hajrájában Bogdan Minciună és a napokban igazolt Vlad Bujor is betalált, beállítva a végeredményt (2–6).

„A -12 fokos hideg nem kedvezett, viszont a fiúk kitettek magukért, és megérdemelten arattak négygólos győzelmet. Az első gólunkat Marius Burlacu elég nagy védelmi hibája miatt kaptuk, viszont utána sikerült fordítani még az első félidő vége előtt. Egyértelműen az OSK uralta a mérkőzést, viszont a fiúk egyes helyzeteket könnyelműen kezeltek. A második félidő elején is Burlacu volt figyelmetlen, de egyenlítés után rákapcsoltak labdarúgóink, és a folytatásban egy kapura játszottak a felek” – nyilatkozta kérdésünkre Bokor János, a Sepsi OSK sportigazgatója.

Gólszerzők: Silion (24.), Cocan (48.), illetve Skuratovic (33.), Hadnagy (41.), Ene (65.), Dumbravă (74.), Minciună (89.), Bujor (90.).

Bokor Jánostól azt is megtudtuk, hogy a klub megegyezésre jutott egy újabb játékossal. A 20 éves középpályás Iovu Sandu is csatlakozik a piros-fehér mezesekhez, és három évre szóló szerződést írt alá. Valentin Suciu és Kulcsár László is lát lehetőséget a fiatal labdarúgóban, aki korábban játszott már a III. ligában, előbb Kudzsir, majd Dés csapatában. A 20 éves litván csatár, Artur Skuratovic játékjogáról még nem döntöttek a felek, de a napokban ez is eldől.

A Sepsi OSK ma Csíkszeredában két további felkészülési mérkőzést játszik: egyet az FK Csíkszereda és egyet a Székelyudvarhelyi FC ellen. (miska)