Ma már elhiszem azt, amit sose hittem:

hogy egy perc alatt is elröpülhet innen

várlakó és város: medve s málnavész is,

s nem marad meg semmi, csak a szent poézis…



Éppen ezért kéne most a komoly ének

itt, ahol a költők gombamód tenyésznek…

Hiszen nyelvünk van, de Arany János hol van?

Csak üres árnyékát taposnánk a porban,

ha nem volnál köztünk, nyolcvanéves fejjel,

mondván, hogy vigyázzon, aki itt ma versel,

mert a szó itt: kő, mely … oltár is lehetne,

ha egy kis „Arany”-rög rejtőzködne benne?

s bár anélkül csak kő – annak se utolsó,

ha nem oltárnak, hát sarokkőnek való…



Hallgatlak tehát, és nagy örömnek tartom,

hogy éghet előtted magyarköltő-arcom;

hallgatlak-dúdollak, s nem kívánok szebbet:

áldjon meg az isten, mint te ezt a nyelvet…

Csíkszentdomokos, 2009. február 28.