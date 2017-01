A minisztérium által közzétett újabb változat nem tartalmaz drasztikus módosításokat a hét elején nyilvánosságra hozott költségvetési tervezethez ké­pest. Az egyik módosítás, hogy a kormány még jelentősebb költségekkel számol: ez elérte a 150,2 milliárd lejt, a bevételek tételnél pedig a 117 milliárd lejt, ami valamivel több, mint 33 milliárdos hiányt jelent. Az eltérés a hétfői sarokszámokhoz képest mind bevételi, mind költségoldalon pár milliárd lej, ami pedig a hiányt illeti, a kormány most is ugyanannyival számol.

A büdzsé átszabására egyébként Liviu Dragnea, a Szociál­demokrata Párt vezetője, a képviselőház elnökének felkérése nyomán került sor, aki szerint egyes minisztériumok számára nagyobb részesedést írt elő az eredeti tervezet, mint amennyi forrásra szükségük lehet.

A tegnap közzétett tervezetben az államfői hivatalnak, a Román Hírszerző Szolgálatnak, valamint a képviselőháznak és a szenátusnak is kevesebb jut, mint a hétfői változatban. A védelmi szaktárca viszont több pénzből gazdálkodhat, mint az igazságszolgáltatási intézmények is.

A tervezetet tegnap fogadta volna el a Sorin Grindeanu vezette kabinet, Klaus Iohannis államfő viszont bejelentette: a Legfelsőbb Védelmi Tanács elé kívánja terjeszteni a jogszabályt. A testületnek jóvá kell hagynia a tervezetet, enélkül nem lehet elfogadni. A kormányülést több rendben is elhalasztották, majd, miután az államfő közölte, keddre hívja össze a tanácsot, levették a napirendről a büdzsé tervezetét. Sorin Grindeanu miniszterelnök bejelentette: a tanács jóváhagyását követően a kabinet még aznap megvitatja a jogszabályt.

Klaus Iohannis egyébként a nemzetbiztonsági kiadások csökkentése ellen foglalt állást a napokban. A miniszterelnöknek ez ügyben írt levelében az elnök indokolatlannak, időszerűtlennek, illetve felelőtlenségnek nevezte ezt a döntést. Szerinte a nemzetbiztonság szavatolása prioritás kellene hogy legyen a pillanatnyi politikai érdekek helyett.

Liviu Dragnea a tegnapi halasztás kapcsán kifejtette: a védelmi tanács jóváhagyásának konzultatív jellege van, de ha a kormány el is fogadta volna a tervezetet, „valaki kezdeményezett volna egy eljárást”, hogy késleltesse azt. A politikus szerint erre már több példa is volt a közelmúltban.