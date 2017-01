A pert a Heineken cég indította 2012-ben, a multinacionális vállalat a termék gyártásának és forgalmazásának leállítását követelte, arra hivatkozva, hogy az Igazi Csíki Sör összetéveszthető a Heineken Ciuc elnevezésű sörmárkájával. Az elsőfokú ítéletben már elmarasztalták a csíkszentsimoni székhelyű céget, ezt hagyta jóvá tegnap a marosvásárhelyi táblabíróság. Korábban az uniós szabványügyi fórum, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) elutasította a Heineken kérelmét, és kimondta, hogy az Igazi Csíki Sör és a Heineken Ciuc Premium nevű söre nem összetéveszthető, és ezt a döntést december 9-én meg is erősítette, a határozatot azonban a romániai jogi fórum nem vette figyelembe.

„Egészen máig bíztam benne, hogy győz az igazság. Most már azonban bátran kijelenthetem, hogy ez nem márkacsata, hanem egy székelyföldi magyar cég elleni támadás. Sokaknak szúrta a szemét korábban is, hogy magyarul szólítjuk meg a fogyasztóinkat, hogy használjuk a székelység szimbólumait” – fogalmazott Lénárd András, a 140 embert foglalkoztató Csíki Sörmanufaktúra első embere. Hogy milyen eszközök elkobzására terjed ki a rendelkezés, az csak a bírói döntés megalapozásának kézhezvétele után derül ki, de Lénárd szerint csak a márkafeliratozott ládák és hűtőszekrények összértéke több millió euróra rúg. Hajdu Gábor ügyvéd a Maszol.ro hírportálnak nyilatkozva elmondta: nem érti, hogyan kötelezhette arra a céget a bíróság, hogy a termék előállításánál és forgalmazásánál is használt, Igazi Csíki Sör márkanévvel ellátott eszközöket megsemmisítse, mert „ilyen a törvényben nincs”.

„Eléggé meg van gyűlve a bajunk, hiszen az egész vállalat sorsa forog kockán. Bár még tanácstalan vagyok, az ellenségeink is biztosak lehetnek benne, hogy nem adjuk fel” – jelentette ki Lénárd András.