szombat 09:46

kukujza

369 hozzászólás 2017. január 28.szombat 09:46

Ez a Szilágyi Zsolt miből tengeti a napjait, vagy az udmr-ben töltött 18 évben telerakta a kamrát?







szombat 12:04

barcsay

1506 hozzászólás 2017. január 28.szombat 12:04

Ez most ébredt fel kukujza az asszimiláció régota folyik van annak 5o 6o éve ennek a Szilágyinak csak most lett ez világos na ez az udmr szedett vedett társaság egyik kiemelkedő alakja ez most megmondta a tuttit ,ha nem szól nem is tudnánk erről.Rőhej az egész banda.