Úgy tekintsenek az épületre, mint egy olyan ingatlanra, amelyet hosszú küzdelem után sikerült a város számára visszaszerezni és eredeti rendeltetése szerint használni – erre kérte a moziba látogatókat Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere a mozi indításáról szóló sajtótájékoztatón utalt arra a többéves, pereskedésekkel, botrányokkal, kilakoltatással tűzdelt történetre, amely megelőzte a vetítések újrakezdését.

Mint ismert, az országos filmterjesztő vállalat, a Radef 2009-ben adta át a moziépületet az önkormányzatnak, ezt azonban hosszas vita és 28 per követte, a mozit diszkóként működtető vállalkozó semmiképpen nem akart belenyugodni a helyzetbe, etnikai színezetet próbált adni az intézkedésnek, azzal vádaskodott, hogy a városból el akarják üldözni a román vállalkozókat. Végül 2012-ben lakoltatták ki és vették át az épületet, a felújítást pedig 2014-ben kezdték el. A felszereléssel együtt mintegy 7,5 millió lejes beruházás során új szárnyat építettek, amelyben az Andrei Mureșanu Színház is helyet kapott, továbbá két, egyenként 80 férőhelyes mozitermet alakítottak ki: egyiket Chaplinről, a másikat Felliniről nevezték el. Ezzel is jelzik, hogy a sepsiszentgyörgyi Művész mozi eltér a nagyvárosi plázákban működőktől: nemcsak kasszasikereket, hollywoodi alkotásokat kívánnak vetíteni, hanem román, magyar, európai, valamint művészfilmeknek is helyet adnak. Már azzal is nyerhet a helyi gazdaság, a helyi közösség, ha ezentúl kevesebb sepsiszentgyörgyi megy be Brassóba, hogy ott költsön pénzt – jegyezte meg a polgármester.

A mozi fenntartója a városi tanács, a Kónya Ádám Művelődési Ház működteti, Dulányi Aladár igazgató abban bízik, sokan látogatnak majd el a vetítésekre. A filmek biztosítására a Cityplex mozilánccal kötöttek tanácsadói szerződést. A Tudor Giurgiu rendező és Ada Solomon producer által alapított hálózat felvállalt célja, hogy ne csak olcsó hollywoodi filmeket vetítsenek, hanem hazai, európai, fesztivál- és művészfilmeket is – ismertette Adriana Papp, a Cityplex igazgatója, aki elismerően szólt Sepsiszentgyörgy kulturális életéről – negatív példaként említette Konstancát, ahol színházba, operába, hangversenyre is alig 20–30 ember jár –, és úgy látja, hogy a létesítmény önfenntartó lesz, sőt, egy év múlva már kis profitot is hozhat. Méltatta a sepsiszentgyörgyi mozi technikai felszereltségét, majd szólt arról is, hogy miként próbálják biztosítani a többnyelvűséget. Ismertette: csak decemberben módosították a mozitörvényt oly módon, hogy ne csak román felirattal lehessen vetíteni – addig kötelező volt az állam hivatalos nyelvén feliratozni vagy szinkronizálni a filmeket. Most adott a lehetőség a magyar feliratok vetítésére, azonban egyelőre korlátozott a hozzáférésük ezekhez. Mindenesetre Sepsiszentgyörgy e tekintetben is úttörő, hiszen a másutt már működő mozikban – például Marosvásárhelyen – fel sem merült a kérdés, az igény. Addig is, amíg ezt megoldják, igyekeznek magyar filmeket hozni, továbbá a magyar szinkron is megoldás lehet – az első hét kínálatában szereplő Állati nagy szökés című 3D-s gyermekfilmet például magyar szinkronnal is vetítik, Till Attila Tiszta szívvel című alkotása magyar, a többi angol nyelvű filmet egyelőre román felirattal lehet nézni. Adriana Papp hangsúlyozta: a sepsiszentgyörgyi moziban premiereket, illetve azt megelőző rendszerben forgalmazott filmeket is vetítenek – erről szól a mozi, jegyezte meg –, a kínálatot ők csak javasolják, a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házzal kötött szerződés szerint a helyieknek kell jóváhagyniuk. Igyekeznek minden ízlésnek és korosztálynak megfelelő alkotásokat vetíteni: művészfilmeket, fesztiválnyertes alkotásokat, legújabb kasszasikereket stb.

A városháza közleményé­ben ismertette az első vetítési hét programját, a nyitvatartási rendet, illetve a jegyárakat. A programot lapunk is közli, továbbá megtekinthető a cinemagia.ro weboldalon, illetve telefonos alkalmazáson, a mozi Facebook-, illetve készülő weboldalán, az arta.cityplex.ro címen. Az első időszakban a mozi mindennap nyitva lesz, hétfőtől péntekig 16–22, szombaton és vasárnap 11–23 óráig. Az első hét kínálatából az Egy kutya négy élete (Dog’s Purpose) és az Állati nagy szökés (Ozzy) című film családi mozizásra ajánlott, megtekintésük gyerekek számára is javasolt – írja a városháza sajtóirodája. A Kaptár: utolsó fejezet (Resident Evil), az Assassin’s Creed, a Tiszta szívvel című filmeket az akciófilmek kedvelőinek ajánlják, az Utazók (Passengers) sci-fi, a Fixeur és a Széttörve (Split) műfajilag thriller, inkább a drámai történetek kedvelőinek javasolt, míg az Aranyglóbuszt elnyerő Kaliforniai álom (La La Land) hollywoodi musical.

Ami a jegyárakat illeti, hétköznapokon, hétfőtől csütörtökig egy teljes árú jegy 15 lejbe kerül, hétvégén, azaz péntek-szombat-vasárnap 18 lejbe. 3D-s vetítések esetében a felnőttjegy ára hétköznap 18, hétvégén 22 lej. A gyerekek, diákok és nyugdíjasok kedvezményben részesülnek, számukra egy jegy hétköznap 10 lejbe, egy 3D-s 13 lejbe kerül, hétvégén ugyanez 12, illetve a 3D-s mozijegy 15 lejbe. A premier előtti vetítések esetében minden kategória számára a jegy 18 lejbe, 3D-s film esetében 22 lejbe kerül. 14 főnél nagyobb csoportoknak kedvezmény jár, ez esetben a jegyár 10 lej/fő, 3D-s filmnél 13 lej/fő, hétvégén mindez 12 lej/főre, illetve 15 lej/főre módosul. Vásárolható családi jegy is, ennek ára hétköznap 40 lej, péntek-szombat-vasárnap pedig 45 lej. Egy családi jegy két felnőtt és legtöbb három 15 év alatti gyermek belépésére jogosít fel A mozitermek, illetve a teljes mozi kibérlésére is lehetőség lesz, de reklámfilmeket is lehet majd térítés ellenében vetíteni – tudatja a városháza.

A mozi épületében büfé is helyet kapott, ezt szintén a Cityplex működteti.