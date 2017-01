Valószínűleg nem is azt az időt sokallják, amíg a parlament két háza megrágja és elfogadja a már mindenki által elefántnak nevezett jogszabályokat, hanem inkább azt, ami utána várható: hiszen az ellenzéki pártok biztosan megtámadják mindkettőt az alkotmánybíróságon, és Klaus Iohannis államfő is vissza fogja dobni őket. Ezzel eltelhet néhány hónap, közben több fontos személy pere is (számára kedvezőtlen) véget érhet, sőt, az államelnök által indított népszavazás is keresztbe tehet a menekvést kereső korrupt politikusoknak – érthető tehát a nagy igyekezet az elefántok áttuszkolására.

Liviu Dragnea – így ejtik a kormányfő nevét 2017 januárjában, noha Sorin Grindeanunak írják – azt kezdte emlegetni, hogy a kormány felelősségvállalásával kívánják jogerőre emelni a már hetek óta előkészített két sürgősségi kormányrendeletet, ami nem csupán lázas sietségét jelzi, hanem a saját – egyre zajosabban fortyogó – tábora iránti bizalmatlanságát is. Az SZDP ugyanis korábban ajnározott vezéreit is könnyedén ejtette, ha kényelmetlenné váltak, és a teleormani pártelnök a jelek szerint nemigen ura annak a hatalomnak, amelyet a tavaly decemberi választásokon elnyert. Ezért próbálja mindenáron keresztülvinni akaratát, nem csak azért, mert közvetlen érdeke is így kívánja.

Az ország, a választók érdekei egészen mellékesek ebben a játszmában, csak egy biztos: ők, azaz mi veszítünk majd a végén, akik teljesen mást értünk felelősségvállalás alatt, mint a magas polcokon ülők: nem egy tetszőleges alakban érvénybe lépő törvényszöveget, hanem a következmények viselését mindenestül.

Van ugyan törvény a miniszteri felelősségvállalásról Romániában is, de az csak cafrang, nem tudni, mire szolgál. Hiszen még egyetlen volt kormánytagot sem hívtak szőnyegre hanyagság, hozzá nem értés, rosszindulat és hasonlók (pl. elmulasztott pályázatok, fölösleges zászlóperek stb.) miatt. Nálunk csak a politikai ellenfeleket menesztik, átlátszó ürügyekkel, akkor is, ha szakmailag jól teljesítenek (kell a hely); örülhetünk, ha a bíróságok mellékvágányra állítanak néhányat legalább a bűnözők közül, habár ott is vannak koncepciós perek. És ott sincs felelősségre vonás...

Megváltozott volna a felelősség jelentése az utóbbi időben? Netán egy suba alatt hozott törvénnyel?