A gálán az Éltes Áron Quartett biztosította zenei kíséret mellett a Tone Troo­pers csapata által összeállított képsorok és beszédek segítségével tekintettek vissza az elmúlt négy esztendőre. Antal Árpád polgármester úgy vélekedett, Sepsiszentgyörgy kimagaslót alkotott a kultúrában, aki nem itt él, nem is érti, milyen pezsgés tapasztalható a városban – ő ezzel magyarázza azt is, hogy a zsűri nem a Székelyföld nevében pályázó várost választotta Európa kulturális fővárosává 2021-re: ha idelátogattak volna, talán más lesz az eredmény. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hagyják megfertőzni magukat ettől a kulturális pezsgéstől, a városban terjedő „vírustól”, nem akarnak gyógyulni, sőt, másokat is bevonnak – így lesz a város élhetőbb, szerethetőbb. Barta Mónika, a városimázs-iroda vezetője a közös gondolkodást emelte ki az elmúlt négy év munkájából: Sepsiszentgyörgyben az a jó, hogy ha kell, mindenki beszáll valamivel – idézte fel szervezői tapasztalatait. Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója az irodalmat a középpontba állító Hang és szó évének mintegy száz rendezvényéből idézett fel párat. A Játék évét sajátos módon, kis improvizáció révén idézte fel az egyik állandó program, a Tein Teátroom csapata: Kolcsár József, Ütő-Kónya Bence, Pálffy Tibor. Deák Gyula, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója a Hagyomány évének pár emlékezetes mozzanatát elevenítette fel. Kispál Ágnes Evelin, a Magma Kortárs Kiállítótér egyik alapítója a Kép évének eseményei kapcsán a képhez való viszonyulásunk átalakulásáról is szólt. Knopp Ildikó, a városimázs-iroda munkatársa arról a kezdeményezésről számolt be, amely során Sepsiszentgyörgy megpályázta az Európa kulturális fővárosa, 2021 címet – egyebek mellett a pályázatra beérkezett ötletekre alapozva hirdetik meg jövőre a közösségi részvétel évét.

Lapunk érdeklődésére kifejtette: számba veszik, hogy az i2021 pályázatra beérkezett ötletekből melyek valósíthatók meg rövid távon, de emellett nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni az alulról jövő közösségi kezdeményezésekre, továbbá szeretnének újabb rétegekhez eljutni, olyanokhoz, akikhez eddig nem sikerült, hogy őket is aktivizálják, ezért kivinnék a központból a kultúrát, lakónegyedeket is megcéloznának programjaikkal. A cél pedig az – amint Knopp Ildikó a gálán is megfogalmazta –, hogy folytatódjék az együtt gondolkodás, a közös cselekvés, tanuljuk megérteni egymást, Sepsiszentgyörgy pedig erős identitású, fejlődő, befogadó város legyen.