Az ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nemzetközi nyelvvizsgarendszer 2005-től létezik Romániában, országos irányítását az Eurocenter Amőba Oktatási Központ végzi, az országos hálózat közel ötven vizsgaközpontból áll. Bereczki Kinga, az Amőba vezetője lapunk kérdésére elmondta, említett jogszabály módosításával megnyilvánul az ECL-vizsga igazi karaktere az érettségi tekintetében is, hogy több nyelvből működjék ugyanaz a mérési rendszer. Tavaly novembertől a vizsgázók számára kedvezően változott meg az eredményszámítás módja az ECL-nyelvvizsgán, komplex vizsga esetén már nem kell az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen is külön-külön elérni a 60 százalékot, elég, ha a teljes vizsga, azaz a négy mért készség összeredménye 60 százalék.A sepsiszentgyörgyi Amőba központban folyamatosan tartanak felkészítőket, a vizsgaidőszakok követik a nemzetközi vizsganaptárt ( http://ecl.hu/nyelvvizsga-idopontok-2017 ).