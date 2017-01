Az eddig Camp & Champ névre hallgató nemzetközi karateszemináriumot idén Vass Hunor karateedző hasznosabbnak gondolta csakis a Sport-All SC karatékáinak körében megrendezni, ugyanakkor lehetőséget biztosítva a szintén sepsiszentgyörgyi, Préda Csapa vezette Shoto Team néhány sportolójának.

A 8 danos elismert karatemester, Antonio Oliva Seba az év 11 hónapját külföldön, utazásokkal tölti, és segíti a különböző országok és klubcsapatok feltörekvését a világ karate élmezőnyébe. A katalán származású edző sportolóként is bizonyított, ugyanis Európa-bajnoki második helyezett volt 1967-ben Londonban, de a spanyol válogatott edzőjeként is nyert világbajnokságot csapatával. A nyolcvanas évektől kezdődően döntött úgy, hogy nemzetközileg is hasznosítja tudását, valamint volt már edzője az ausztrál, a dél-afrikai és a finn válogatottnak. Közösen dolgozik a Magyar Karate-szakszövetséggel, és évente többször koordinálja számos válogatott sportoló edzését. Ugyanilyen módon született meg a kapcsolat és mára már barátság Vass Hunor szakosztályvezetővel, akinek sportolói pályafutását is nagyban segítette a szakember.

„Nagyon jól érzem magam Sepsiszentgyörgyön, már harmadszor látogattam ide. Mivel spanyol vagyok, szeretem a tradíciókat, és tetszik, hogy itt is hagyományőrző emberek vesznek körül. Elégedett vagyok a körülményekkel, sőt, lenyűgöz a karatékák tudása, illetve a Sport-All működése, szervezettsége. Hunor kiváló edző, aki teljes mértékben odafigyel a gyerekek fejlődésére. Nagyon tetszik, hogy lelkesek a gyerekek, és tanulni, fejlődni akarnak” – mondta érdeklődésünkre Antonio Oliva Seba. A karatemester azt is elmondta, hogy jövőre nézve is vannak közös terveik a sepsiszentgyörgyi klubbal, így biztosan nem ez az utolsó látogatása Háromszéken. Mivel sokat dolgozik Magyarországon, szeretné, ha a Sport-All tehetségeinek is lehetősége lenne közösen edzeni a magyar gyerekekkel. Fontosnak tartja, hogy az edzőket is megfelelő képzésben részesítse, mert csak akkor lehet komoly színvonala az utánpótlás-nevelésnek.

„A főként taktikai-stratégiai alapokra épített edzéseket nagy odafigyeléssel és motivációval végezték sportolóink. Antonio küldetése – ha lehet így mondani – nemrég egy új mellékirányt is vett, és nagyobb hangsúlyt fektet az edzők oktatására, fejlesztésére, hogy a 30 év tanait, a karateküzdelemben összegyűjtött tapasztalatait továbbadhassa. Úgy gondolom edzőként, hogy idén is sikerült egy évre elegendő házi feladatot kapnunk, sportolók és edzők egyaránt” – fogalmazott Vass Hunor edző, aki azt is hozzátette, hogy feladatuk tovább folytatni a kemény és kitartó munkát, minél több gyerekkel szerettessék meg a mozgás örömét, és akiben érdeklődés van a karatesport irányába, a lehető legnagyobb lehetőséget biztosítsák a fejlődéséhez.

„Köszönet a sportklub támogatóinak és a szülőknek, akik kitartóan mellettünk vannak, és közösen haladunk előre. Mi sem bizonyítja jobban, hogy egy ilyen magas költségvetésű edzőtábort úgy tudtunk megrendezni, hogy ez sportolóinknak egyáltalán nem került anyagi hozzájárulásba” – jegyezte meg a Sport-All SC karateedzője. (miska)