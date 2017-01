A Sport-All Sport Club Ski Team csapata is örömmel részt vett az emlékversenyen, illetve ez alkalommal is köszönik a Dani Izabellától kapott sífelszerelést, hiszen sok kisgyermeknek szereztek örömet, akik megtanulhatták és megszerethették eme nagyszerű sportágat.

A díjkiosztó előtt Rozonczi Lajos pályagondnok Dani Kinga emlékére írt versét olvasták fel a jelenlévőknek, illetve vasárnap megkoszorúzták a 2013-ban elhunyt Dani Kinga sírját a szemerjai temetőben.

Eredmények: * lányok, óvoda: I. hely Molnár Lelle Ágota (Sport-All), II. hely Örsi Gyopár, III. hely Popa Maria; 0–4. osztály: I. hely Bíró Maja (Sport-All), II. hely Pászka Mikolt, III. hely Aczél Adrienn; 5–8. osztály: I. hely Potra Andrea, II. hely Molnár Aporka (Sport-All); 9–12. osztály: I. hely Ştefania Popa, II. hely Denisa Boricean; 19–39 éves korosztály: I. hely Bartha Zsuzsanna, II. hely Huza Laura Helén; 40–59 év: I. hely Vass-Vitus Kinga, II. hely Csíki Gabriella, III. hely Giliga Márta * fiúk, óvoda: I. hely Florea Csanád (Sport-All), II. hely Boér Ivor; 0–4. osztály: I. hely Molnár Etele (Sport-All), II. hely Molnár Makó (Sport-All), III. hely Török Bálint (Sport-All); 5–8. osztály: I. hely Barta Martina Máté (Sport-All), II. hely Rápolti Erhárd (Sport-All), III. hely Molnár Bulcsú (Sport-All); 9–12. osztály: I. hely Szőcs Dávid; 19–39 éves korosztály: I. hely Orbán Tas, II. hely Bihari Béla, III. hely Bocz Attila (Sport-All); 40–59 éves kategória: I. hely Bíró István, II. hely Szeibert József, III. hely Molnár Zoltán; 60+ éves kategória: I. hely Gheorghe Cozanu.

A rendezvény szervezői ezúton is köszönik a Multinr, Bertis, Demmers by Teamobile, Székelyek a magasban, Tribel Apré Ski, Sound Studio, Csuri Design, Sepsi Rekreatív támogatását. A rendezvény partnere a Háromszéki Hegyimentő Szolgálat volt. (miska)