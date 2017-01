A megterhelő téli felkészülési időszakban a piros-fehér mezesek továbbra is hibátlanok edzőmérkőzéseiken, hiszen az első felkészülési találkozón a harmadosztályos FC Szászhermány ellen diadalmaskodtak 3–0-ra, majd ezt követően a Székelyudvarhelyi FC ellen nyertek 6–2-re, végül hétvégén két újabb sikeres és hasznos összecsapást tudhatnak maguk mögött. Szombaton először a házigazda FK Csíkszereda ellen kezdtek a háromszékiek, akik Daniel Ene 25. percben jegyzett találatával győzni tudtak, majd a Székelyudvarhelyi FC ellen sima négygólos győzelmet arattak. A találkozón először Sandu Iovu talált be, majd Vlad Bujor egy tizenegyest értékesített, a harmadik gólt pedig Issa Thiaw jegyezte, végül Veress Zsombor is feliratkozott a gólszerzők listájára.

„Igazán hasznos edzőmérkőzéseket játszottunk a hétvégén nagyon jó állapotú pályán, ezért is sikerült az elképzelt edzéstervet véghezvinni, aminek nagyon örülünk, illetve ezúttal az időjárás sem volt annyira szélsőséges. Edzőink két csapatra osztották a labdarúgókat, így a két mérkőzésen két különböző játékoskerettel léptünk pályára. A játékosok teljes komolysággal álltak pályára, koncentráltan futballoztak, aminek az eredménye is meglett” – mondta Bokor János, a Sepsi OSK sportigazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy a szentgyörgyiek szerdán indulnak Antalyába, ahol tíz napot edzőtáboroznak, ezalatt négy újabb felkészülési mérkőzést játszanak: 3-án a másodosztályos Nyíregyháza Spartacus FC, 4-én pedig a szintén másodosztályos Soroksár SC ellen játszanak, illetve 6-án és 10-én is pályára lépnek egy ukrán és egy lengyel másodosztályú csapat ellen.

„Sok pozitívummal maradtunk a hétvége után, persze tudjuk, hogy minden mérkőzésen vannak hibák, de ezúttal jóval több a pozitívum. Még van, amit át kell dolgoznunk játékunkon, viszont jó irányba haladunk. Remélem, a törökországi tíznapos edzőtáborban is maximálisan tudjuk folytatni a felkészülést, és a sérülések is elkerülnek” – fogalmazott Valentin Suciu edző.

A klub sportigazgatója kérdésünkre azt is elmondta, hogy végül nem sikerült megszerezniük a húszéves litván csatár, Artur Skuratovic játékjogát, mert – bár az edzők megtartották volna a tehetséges fiatalt – a Román Labdarúgó-szövetség szabályai szerint utánpótlás korcsoportban (21 év alatt) csak a hazai labdarúgók számítanak.

A csíkszeredai edzőmérkőzések eredményei: FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–1 (gólszerző: Ene 25.), Székely­udvarhelyi FC–Sepsi OSK 0–4 (gsz.: Iovu 5., Bujor 10. – 11-esből, Thiaw 16., Veress 45.), Székelyudvarhelyi FC–FK Csíkszereda 3–1 (gsz.: Silion 10., 38., Bálint R. 26., illetve Ilyés 13.).

A Sepsi OSK eddig három játékost – Vlad Bujor, Sebastian Ghingă és Sandu Iovu – igazolt, illetve visszatért kölcsönből Alin Babei is. (miska)