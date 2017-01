A megyeszékhelyi Electrica SK sportolói közül Nagy Magor István az első, míg Balázs Gergő a második helyen zárta selejtezőcsoportját. Az ifjúsági II-es korosztályban asztalhoz álló pingpongozóinknak azonban már a főtáblán nem termett babér, és a legjobb 32 között búcsúztak.

A Nagy Mózes SK asztaliteniszezői közül az ifjúsági II-eseknél Popov Szabolcs és Ionuţ Chelmuş nem jutott túl a selejtező körön, Oláh Kriszta viszont az első, míg Mike Boróka, Papp Rebeka és Bedő Norbert másodikként lépett tovább csoportjából. A főtáblás küzdelem első körében viszont Papp, Mike és Bedő vereséget szenvedett, Oláh pedig bejutott a legjobb 16 közé, ahol a második helyen kiemelt konstancai Camelia Mitrofantól kapott ki. Utóbbi végül bronzérmet szerzett. Az ifjúsági I-es korcsoportban Medvés Antal mellett Mike Boróka és Bedő Norbert is megmérettetett, ám csak előbbi jutott túl a csoportkörön. Medvés a következő szakaszban jó játéka ellenére is búcsúzott, így az első harminckét asztaliteniszező között fejezte be a korosztályos Román Kupát. (tibodi)