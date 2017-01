Foghíjas lelátók előtt nyerte meg az alapszakasz utolsó hazai mérkőzését a címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton a mindössze hat játékossal kiálló és sereghajtó Jászvásárt látta vendégül a női kosárlabda Nemzeti Liga 17. fordulójában. A hétvégi könnyed sikerével a zöld-fehérek megszerezték a szezonbeli tizenhatodik győzelmüket, míg a moldvai együttes a tizenhatodik vereségét könyvelte el. A papírforma-diadal mellett is jó kört zárt a SIC, hiszen legfőbb két ellenlábasa – a Brassói Olimpia és a Kolozsvári U – is kikapott, ami a Román Kupa nyolcas döntője szempontjából jó előjel számunkra. Előbbi az Alexandria, utóbbi pedig a Târgovişte otthonában zárta vesztesként a fordulót.

Tizenegy nullás szentgyörgyi rohammal indult a találkozó, s a vendégek csak négy perc elteltével tudtak pontot szerezni (11–2). A jászvásáriak a folytatásban még öt alkalommal voltak eredményesek, de mi sem hagytuk alább a kosárgyártást, és tizenkét pontos előnnyel zártuk az első negyedet (26–14). A második játékrészt ott folytattuk, ahol az előzőt abbahagytuk: Jeffery irányításával szórtuk a pontokat, s bár itt-ott becsúszott néhány hiba, az első félidőt kétszer több ponttal fejeztük be, mint a komoly gondokkal küzdő és szerény játékerőt képviselő Jászvásár (53–26).

A nagyszünet után feljavult egy keveset Ovidiu Stochici tanítványainak játéka, ám pechükre ez semmire sem volt elég a parádézó szentgyörgyi lányokkal szemben. Egymás követték a zöld-fehér kosarak, s 78–43-as eredményről vártuk a párharc záró negyedét. Ebben sem lankadt Zoran Mikes tanítványainak játékkedve, s az utolsó sípszóhoz közeledve folyamatosan nőtt az előnyünk. A 100. pontunkat Pfirman szerezte meg, majd egy duplával szintén ő állította be a 102–58-as végeredményt. Könnyed sikert ért el a Sepsi-SIC, amelyből Jeffery 31 ponttal vette ki a részét, a vendégeknél a 22 pontig jutó Simons jeleskedett.

A két meglepetéssel zárult alapszakasz utolsó előtti fordulója: a második helyezett Brassói Olimpia 72–65-re kapott ki az Alexandria otthonában, míg a bajnoki babérokra törő harmadik Kolozsvári U szoros véghajrájú meccsen mindössze egy ponttal, azaz 57–56-ra veszített a Târgovişte vendégeként. A további eredmények: Marosvásárhelyi Sirius–Galaci Phoenix 62–77, Szatmárnémeti VSK–Aradi ICIM 65–63.

Az élmezőny: 1. Sepsi-SIC (16 győzelem/1 vereség) 33 pont, 2. Brassói Olimpia (12/5) 29, 3. Kolozsvári U (11/6) 28 pont, 4. Târgovişte (12/4) 28 pont, 5. Galaci Phoenix (9/8) 26 pont.

Az alapszakasz záró fordulójának programja: szerdán Galaci Phoenix–Sepsi-SIC, pénteken Jászvásár–Alexandria, Aradi ICIM–Marosvásárhelyi Sirius, szombaton Brassói Olimpia–Târgovişte, Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK.