A háromszékiek legjobb eredménye Kovács Attila nevéhez fűződik, aki a D2-es kategóriában (két malamutos fogat) a második helyen fejezte be a kétnapos megmérettetést. A C2-es osztályban (négy malamutos fogat) Barta Róbert negyedik lett, míg Zágoni Zsolt – aki három kutyával versenyzett – ötödik.

– Annak ellenére volt jó a viadal, hogy a szervezők nagyon nehéz pályát jelöltek ki számunkra, ami egyaránt megdolgozta a kutyákat és a hajtókat is. Szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, hiszen volt hó, és így jó körülmények között versenyeztünk – nyilatkozta érdeklődésünkre Barta Róbert. – Mi szombaton mentünk jól, vasárnap már nem, Zsolték viszont fordítva voltak. Közülünk Attiláék teljesítettek a legjobban, hiszen mindkét nap eredményesen versenyeztek – tette hozzá a megyeszékhelyi sportember, aki azt is elmondta, roppant családias hangulatú volt a hétvégi kupa.

Az eredmények:

u C2-es kategória (2x7 km): 1. Nagy Radu 1:15:25 óra, 2. Constantin Grosu 1:23:36 óra, 3. Gica Basarab 1:34:58 óra (mindannyian Balánbányáról), 4. Barta Róbert 1:56:27 óra, 5. Zágoni Zsolt 3:02:32 óra

u D2-es kategória (2x5,5 km): 1. Paul Chetreanu-Don (KubiClub) 1:26:10 óra, 2. Kovács Attila 1:33:02 óra, 3. Răzvan Bârsan (Balánbánya) 1:33:30 óra. (tibodi)