A politikus az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának marosvásárhelyi ülésén tartott politikai értékelőt. Hangsúlyozta: az RMDSZ évek óta mondja, nincs rendben a romániai igaz­ságszolgáltatás működése, és most egyre több olyan információ kerül nyilvánosságra, amely megerősíti, hogy az elmúlt években Romániában kézi vezérlésű igazságszolgáltatás működött, amelyet politikai leszámolásokra használtak fel.

Az RMDSZ elnöke bírálta a kormányt, amiért sürgősségi rendeletekkel, a parlament megkerülésével akarja módosítani a romániai büntetőjogot, ugyanakkor úgy vélte, a parlamentnek jogában áll eldönteni, hogy indokolt-e köz­kegyelemben részesíteni börtönbe zárt embereket.

Kelemen Hunor emlékeztetett: az új román büntető és büntetőeljárási törvénykönyveket 2009-ben parlamenti vita nélkül fogadta el a román törvényhozás, majd többször módosították sürgősségi kormányrendeletekkel. Az RMDSZ elnöke elmondta: a parlamenti vita megkerülése vezetett oda, hogy az alkotmánybíróság a törvénykönyvek több mint negyven cikkelyét találta alaptörvénybe ütközőnek, a parlamentnek pedig azóta sem volt bátorsága ezeket összhangba hozni az alkotmánnyal.

Kelemen Hunor fontosnak nevezte a nemzetbiztonsági törvények módosítását is, mert – mint mondta – azok elavultak, és lehetőséget teremtenek a rossz alkalmazásra, aminek eredményeként az ügyészség nemzetbiztonsági lehallgatásra alapozva indíthat büntetőjogi eljárást. Példaként Horváth Anna kolozsvári alpolgármester esetét említette.

Hangsúlyozta: az RMDSZ az új parlamenti ciklusban a kisebbségi jogok bővítésén akar dolgozni, de legalább ennyire fontos számára a jogállamiság megerősítése. Harmadik feladatként a perifériára és az állam segítségére szoruló emberek segítését jelölte meg.

Reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ-nek a román szociálliberális kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködési megállapodása ered­ményes lesz, és már a tavaszi parlamenti ülésszakban sikeresen tárgyalhatnak a kormánypártokkal a nemzeti kisebbségek jogainak bővítéséről.

Kelemen Hunor úgy vélte, a tavalyi önkormányzati és parlamenti választáson való sikeres szereplés igazolja, jó döntéseket hoztak az elmúlt években, ezek között említette a szövetség 2014-es ellenzékbe vonulását, a Magyar Polgári Párttal (MPP) való együttműködés kialakítását, valamint azt, hogy az RMDSZ-nek sikerült rendezni a magyarországi kormánypártokhoz fűződő viszonyát.

Porcsalmi az ügyvezető elnök

Porcsalmi Bálintot választották az RMDSZ ügyvezető elnökévé szombaton, aki a január elején lemondott Kovács Pétert váltja a tisztségben. Porcsalmi megválasztását Kelemen Hunor RMDSZ-elnök javasolta, az SZKT küldöttei egyöntetűen választották meg. Az ügyvezető elnöknek javasolt politikus a tanácskozás elején közölte, azt szeretné, ha a következő két évben az RMDSZ Románia legkorszerűbb politikai erejévé válna. Fontosnak nevezte az innovációt, egyik fő céljaként a felkészülést jelölte meg az RMDSZ májusi kongresszu­sára.

A 36 éves Porcsalmi Bálint Kolozsváron született, Zilahon végezte középiskolai tanulmányait, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett politológusi diplomát. Az elmúlt 17 évben az RMDSZ valamennyi választási kampányában részt vett előbb szervezőként, koordinátorként, az utóbbi években pedig tanácsadóként.

Ezüstfenyő-díjak

Az SZKT-ülés előtt 15. alkalommal kiosztották az RMDSZ Ezüstfenyő-díját, amelyet 29 romániai magyarnak, valamint a marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumnak ítéltek oda, amelynek alapítása ügyében a román ügyészség nyomozást indított. A díjazottak között kultúra- és közösségszervezők, valamint színművészek vannak, akik a romániai magyar közösségért kifejtett munkájuk elismeréseként kapták meg az elismerést Kelemen Hunor RMDSZ-elnöktől. A politikus az RMDSZ volt parlamenti képviselőit és szenátorait is díjazta, akik a tavalyi parlamenti választáson már nem indultak, így nem vállaltak újabb mandátumot. Közöttük van a szövetség több meghatározó politikusa, így Markó Béla volt RMDSZ-elnök, Kovács Péter volt ügyvezető elnök, valamint Borbély László, Kelemen Attila, Kerekes Károly, Markó Attila, Máté András képviselő.