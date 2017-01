Következő írásunk

CSAK HALLOTT RÓLA. A közkegyelemről szóló törvénytervezet egyik potenciális fő kedvezményezettjének saját állítása szerint fogalma sincs, mi az egésznek a lényege. Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke csütörtökön este a Digi 24 hírcsatornának úgy nyilatkozott: ő maga is nagy érdeklődéssel vizsgálta a tervezetet, miután hazatért az Egyesült Államokból. Az ugyanis akkor került volna a kormány napirendjére, amikor ő éppen Washingtonban tartózkodott. „Nem értettem túl sokat abból, mit akarnak vele, én magam is arra várok, hogy lássam az egyértelmű irányvonalat. Nem beszéltem és nem is akarok erről tárgyalni velük” – utalt a tervezetet kidolgozó Florin Iordache igaz­ságügyi miniszterre és Sorin Grindeanu miniszterelnökre. Mindez ahhoz ké­pest, hogy egy, a News.ro által idézett oknyomozó írás szerint a tervezet végső formája egy Dragnea kabinetjében található számítógépről származik, elég szép teljesítmény. (Főtér)