CSAK HALLOTT RÓLA. A közkegyelemről szóló törvénytervezet egyik potenciális fő kedvezményezettjének saját állítása szerint fogalma sincs, mi az egésznek a lényege. Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke csütörtökön este a Digi 24 hírcsatornának úgy nyilatkozott: ő maga is nagy érdeklődéssel vizsgálta a tervezetet, miután hazatért az Egyesült Államokból. Az ugyanis akkor került volna a kormány napirendjére, amikor ő éppen Washingtonban tartózkodott. „Nem értettem túl sokat abból, mit akarnak vele, én magam is arra várok, hogy lássam az egyértelmű irányvonalat. Nem beszéltem és nem is akarok erről tárgyalni velük” – utalt a tervezetet kidolgozó Florin Iordache igaz­ságügyi miniszterre és Sorin Grindeanu miniszterelnökre. Mindez ahhoz ké­pest, hogy egy, a News.ro által idézett oknyomozó írás szerint a tervezet végső formája egy Dragnea kabinetjében található számítógépről származik, elég szép teljesítmény. (Főtér)

LEVÁLTANÁK. A Nemzeti Liberális Párt elindítja a nép ügyvédje tisztségből való visszahívásának procedúráját. Ezt tegnap az alakulat ügyvivő elnöke, Raluca Turcan jelentette be. A liberálisok szerint Victor Ciorbea nem tartja be a nép ügyvédje intézményének működését szavatoló törvényeket, vezetése alatt politikai befolyás alá került az intézmény, és a Szociáldemokrata Párt érdekeit tartja szem előtt. A liberális párt azt kéri, hogy a parlament első közös ülésén szavazzon Victor Ciorbea vissza­hívásáról. (Erdély FM)

NEVELNÉK A HONATYÁKAT. Ki kell dolgozni a képviselők és szenátorok magatartási kódexét, ahogyan az az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus keretében készített értékelésbe foglalt ajánlások között is szerepel – véli a Szociáldemokrata Pártot képviselő Viorel Arcaş és Leonardo Badea. Viorel Arcaş szenátor szerint a kódexnek az öltözködésre vonatkozó előírásokat is tartalmaznia kellene. „Olaszországban például nyakkendő nélkül nem léphetnek be a szenátorok a felsőházba. Szerintem ez is az intézménnyel és az azokkal szembeni tisztelet jele lenne, akik ide küldtek bennünket” – mondta a téma kapcsán a szenátor. Leonardo Badea képviselő szerint az erkölcsi magatartásra vonatkozó kitételek mellett a kódexnek a feddhetetlenséggel és átláthatósággal kapcsolatos kitételeket is tartalmaznia kellene. „Jónak tartunk minden arra irányuló javaslatot, amely elősegítené az átláthatóság és a feddhetetlenség biztosítását” – fogalmazott. (Agerpres)