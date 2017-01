Valószínűleg leghamarabb két, a tavaly csak részben megvalósult beruházást végeznek el. A 230 ezer lejes összköltségből készülő multifunkcionális sportpályán – labdarúgók, kézilabdások, kosárlabdások és teniszezők tudják majd használni – a munkálatok zömét már elvégezték, ám az időjárás miatt a kőalap kompaktálását és a műfű leterítését tavaszra kellett halasztani. Az úgynevezett Kifli negyed 320 méterének aszfaltozásán elvileg már ősszel túl lehettek volna, ám a megyei útügy késlekedése miatt – különösebb magyarázatot azóta sem adtak erre – nem került rá sor. „A megrendelés megtörtént, a munkavégzés elkezdésére a parancs kiadva, pénzünk van, bármikor ki tudnánk fizetni az 560 ezer lejes számlát, az útügy mégsem dolgozik. Kíváncsian várom, tavasszal milyen lesz az ügyhöz való viszonyulásuk” – mondotta a városvezető.

Az állami alapokból épülő tömbházak környékének, valamint a millenniumi park zöldövezetének rendezésére leadott pályázatot egy telekkönyvi követelmény miatt elutasították, ám a támogatás megszerzésének lehetősége nem úszott el véglegesen: az ilyen célra szánt alapban sok pénz rekedt, hamarosan új kiírás lesz, azon pedig Barót ismét részt vesz.

A város utcáinak aszfaltozása a Bányász utca, majd az ún. francia blokk mögötti részen (110 méteres szakaszon) folytatódik: az út és a járda kialakítására a tervek készek, a kiadások fedezésére a pénz elkülönítve. A Petőfi utcában az állami tartalékalapból kiutalt 1,9 millió lejből építik újra a Víz utca és a Dózsa tér megközelítését lehetővé tevő hidat. Ezzel a munkával párhuzamosan végeznék a csatornázást is. Lázár-Kiss Barna András szerint ez esetben sem várható olyan akadály, ami komolyabban feltarthatná a munkát, hiszen – mint mondotta – technikailag jól előkészítették, s pénzügyi fedezetük is megvan rá. Ha ez meglesz, 2018-ban jöhet az aszfaltozás.

A város víz- és csatornázóhálózatának korszerűsítését a Kossuth Lajos utca alsó részén folytatják. „Az elmúlt évek tapasztalata alapján azt mondhatom, nem lesz fennakadás, mert a munkát végző cég jól állt a munkához, a fejlesztési minisztérium pedig pontosan utalta annak ellenértékét. Nagyon bízom abban, hogy a minisztériummal való kapcsolat továbbra is gyümölcsöző lesz. Segítségükkel szeretnénk Felsőrákos és Bibarcfalva víz- és csatornahálózatát kiépíteni. Úgy vélem, komoly esélyünk van arra, hogy érveinket elfogadják – a rákosi iskolának csak akkor lesz működési engedélye, ha a faluban lesz víz, Bibarcfalván a csatornázás hiánya az altalajkincsnek számító borvíz minőségét teheti tönkre –, s még idén előrelépés történik az ügyben” – adott hangot reményeinek a polgármester.

A tűzoltóság és a rohammentő-szolgálat megtelepedését lehetővé tevő, a megyei tanács és az erdővidéki önkormányzatok anyagi segítségével épülő garázs kivitelezésére nemsokára elindul a közbeszerzés, s várhatóan még a nyár folyamán a tényleges munka is elkezdődik.

A tervbe vettek közül leginkább a piac felújításának megvalósítása kétséges. A piactér átrendezése, a hátsó, az üzletkötő központ felőli bejárat kialakítása, a tér aszfaltozása, modern asztalokkal való felszerelése és esetleg befödésének feltétele, ha pályázati pénzből megoldható lesz-e. A polgármester szerint erre legnagyobb esély akkor lesz, ha az Alutus LEADER Egyesületnek lesz olyan kiírása, amelybe ez is belefér.