Minden józan gazdasági elemző megvalósíthatatlannak nevezi az előrejelzett bevételeket, irreálisnak tartja az 5,2 százalékosra becsült gazdasági növekedést. Sokan furcsállják, hogy az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság éppen az elmúlt napokban módosította becsléseit (ez legfennebb tavasszal lett volna esedékes), és az új számok szinte teljesen megegyeznek a szociáldemokrata programban szereplőkkel. Magyarázattal is szolgáltak, a bérek és nyugdíjak növekedése miatt emelkedik a fogyasztás, és ez vezet majd a gazdaság emelkedéséhez, csakhogy ahhoz, hogy ez valóban így legyen, a romániai termékek eladásában kellene lecsapódnia a többlet pénz jelentős részének. Ez pedig nagyon kérdéses, még akkor is, ha elsősorban a kiskeresetűek – a minimálbéresek és kisnyugdíjasok – jövedelme nőtt – figyelmeztetnek a szakemberek. A másik visszásság, melyre a Pénzügyi Tanács is kitért, hogy jelentősen, 1,7 milliárd lejjel kisebb összeg szerepel az EU-nak kifizetendő tagországi hozzájárulásnál, pedig a gazdasági növekedéssel arányosan annak is emelkednie kellene. Sokan túlzottnak tartják az EU-tól remélt pályázati pénzeket is, hisz a programok jelentős része még el sem indult, nem is lehet tudni, mely területeken lesz uniós finanszírozás, így a pályázatokat sem tudták előkészíteni az érintettek.

Sok sebből vérzik tehát a tervezet, és jelentős „rejtett bombákat” is tartalmaz. Egyikre egy neves bukaresti gazdasági újságíró hívta fel a figyelmet: a Dragnea bizalmasa, Sevil Shhaideh vezette minisztérium 30 milliárd lej fölött rendelkezik. Ezt a tetemes összeget helyi fejlesztésekre szánják, ami tulajdonképpen jó lenne, csakhogy az is megjelenik a tervezetben, hogy a kiutalásokat bármikor módosíthatja a tárcavezető miniszteri rendelettel. Nincs szükség sem a miniszterelnök, sem a pénzügyminiszter beleegyezésére, mehetnek a milliók a helyi báróknak Dragnea kénye-kedve szerint. Azért van szükség a büntető törvénykönyv módosítására, hogy ismét nyugodtan lophassanak, ne kelljen megtorlástól félniük, így erősödhet a pártvezér, a párt is.

Kétség nem fér hozzá, alaposan átgondolták Dragneáék az első lépéseket, ám mi következik később? Ha korábban nem, de év végére felfeslik az összefércelt költségvetés, és mi lesz akkor? Ismét a beruházásokat csökkentik, az utak, autópályák építésétől vonják el a pénzt, folytatódik az, amit két és fél évtizede oly mesterien űznek: Románia szétlopkodása. Osztogattak, hogy majd fosztogathassanak.