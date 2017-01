A tanintézmény vezetője hangsúlyozza: az oktatási törvény biztosítja, hogy az iskola háromszáz tanulóval önállóan működhessék, mely feltételt a háromszázötven diákkal rendelkező Kós Károly Szakközépiskola teljesíti, felszámolásáról pedig olyan tanulmány alapján döntött a helyi önkormányzat, amely a 2011–2016-os időszakra vonatkozik, és diáklétszám-csökkenést tüntet fel, holott 2015-től megállt a fogyatkozás. A következő években növekedni fognak a beiskolázási mutatók, ezt a 2017–2018-as tanévre jóváhagyott beiskolázási terv is alátámasztja, amely 462 tanulóról szól, és erre utal a gazdasági egységek több mint kétszáz gyakornok tanulóra megfogalmazott igénye is, ősztől pedig indul a hentesképző osztály, amely szintén diákokat vonz majd – érvel Komán László.

Az igazgató sérelmezi, hogy nincs semmiféle elképzelés a Kós Károly-iskola speciális osztályainak diákjaira vonatkozóan, hogy őket hogyan integrálnák az új helyzetben, a szülők pedig attól tartanak, hogy gyermekeik kimaradnak a rendszerből, ha az iskola-összevonás megvalósul. Komán László szerint iskolájuk kisegítő- és nem oktató személyzetének az állása is veszélybe kerül, mert a Puskás Tivadar-iskolának már van ilyen személyzete. Minderről a városvezetés nem konzultált az iskolával, csupán döntött a felszámolásáról – szögezte le az igazgató. Említett két iskola összevonásáról a végleges tanácsi határozat múlt héten megszületett, de Komán László és kollégái nem mondanak le a további küzdelemről az iskola önállóságának megtartása érdekében.