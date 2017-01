Dénes László egyesületi elnök gyermekkori álma egy fúvószenekar létrehozása, mert tudtával Lécfalván ennek nincs hagyománya. Ez a legnagyobb elégtétel – jegyezte meg. Már tavaly elkezdték a hangszerek beszerzését, kaptak 32 700 lej támogatást, amelyre a nagyborosnyói községi tanács pályázott, de az késve, decemberben érkezett meg, és csak annyira volt elegendő, hogy kifizethessék tartozásaikat, amelynek tetemes része a tánctanár és a karmester bére.

Nem sikerült viszont beszerezniük a bihari-szatmári tánchoz szükséges öltözéket, újabb hangszerekre is szükségük lenne, ezért ismét beadják pályázataikat. Műsorukba beiktattak egy román népi táncot is, amelyhez Nicolae Ilie községi polgármester tizennégy román népviseletet kölcsönzött Bodzafordulóról, és öt színpadi reflektorral segítette a szervezőket. A tánccsoport sikerrel lépett fel tavaly helyben, a kovásznai Forrás nemzetközi fesztiválról négy első díjat vittek haza, felléptek a kökösi és kommandói napokon, szórakoztatták a szentgyörgyi Zathureczki öregotthon lakóit.

Id. Oláh Mihály koreográfus elmondta, arra törekszenek, hogy minden évben új számokat tanuljanak, de az is újdonságszámba megy, ha olyan műsort tudnak előhalászni a hazai kincsestárból, amely már keletkezési helyén is lassan feledésbe merül. A új fúvószenekar egy templomi énekkel és egy Neoton-számmal kezdte műsorát, a helybéli tanító és énekvezér, a kovásznai ifjúsági zenekar karnagya, Kertész Barna készséggel vállalta a zenekar képzését. A gyermekek szorgalmasak, célja, hogy a távlatokra gondolva fejlesszék a zenekart, s gondoskodjanak az utánpótlásról. Ezért van szükségük újabb hangszerekre, használtat is elfogadnak. Az ünnepségen Péter Barna helybeli református lelkipásztor elmondta, a zenekar egyenruháját a héjjasfalvi református lelkipásztor ajándékozta Lécfalvának, amiért köszönetét fejezte ki.