Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés n Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai február 1-jén, szerdán, 16–18 óráig Rétyen a zeneteremben és 18–20 óráig Bitán az általános iskolában fogadják az érdeklődőket és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes. Aki Háromszéken szeretné beadni a magyar állampolgársági kérelmét, valamint anyakönyveztetni szeretne, hogy ne kelljen Csíkszeredába utaznia, keresse fel az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság tér, 7-es tömbház, A lépcsőház, 3-as lakrész, telefon: 0267 377 773, 0734 640 118). n A kovásznai Demokrácia Központ továbbra is várja az érdeklődőket régi székhelyén (Stefan cel Mare út 77. szám) naponta 9–16 óráig, ahol a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyintézésben nyújtanak segítséget. Bejelentkezni a 0732 406 519-es telefonszámon lehet.

Röviden

INGYENES MEGHALLGATÁS. Február 1-jén 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje – közölte Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

TALÁLKOZÓ. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házba ma 17 órától várják megbeszélésre a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjait.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, zenél a Folker együttes, 17.30–19.30 óráig kézműves-foglalkozás gyermekeknek (agyagozás).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszúfilmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat–vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva. www.facebook.com/9D-Space-Experience-Cinema.

SZORGOS KEZEK DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR kézműves-tevékenysége zajlik ma a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám) 15–18 óráig. Telefon: 0727 273 056.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön kedden 8.30–10 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 1-es (A–F), 2-es, 3-as (A, B, C) tömbházban, 10–11.30-ig a Sport utcai 15-ös, 2-es, 23-as tömbházban, az Orgona utcai 24-es tömbházban, 11.30–13 óráig a Sport utcai 5-ös, 6-os, 17-es, 20-as, 24-es tömbházban, 13–15 óráig a Lendület sétányi 19-es, 20-as, 23-as, 24-es, 17-es, 25-ös, 26-os tömbházban szünetel az áramszolgáltatás.

HIBAIGAZÍTÁS. Hétfői lapszámunk Népes mezőny a II. Dani Kinga-emlékversenyen című beszámolójában az egyik versenyző nevét hibásan közöltük: Csíki Gabriella helyett, Csáki Gabriella jelent meg. A rendezvény szervezői ezúton is elnézést kérnek a figyelmetlenségért.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Molnár Ferenc: Liliom (rendező: Bocsárdi László) előadását ma és szerdán 19 órától játssza a nagyteremben.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Tasnádi István: Cyber Cyrano című előadását (rendező: Nagy Lázár József) február 3-án, pénteken 20 órá­tól játssza a Háromszék Táncstúdióban. Ajánlott életkor: 14+. A jegyek előfoglalását Csü­döm Eszternél a 0755 335 400-as te­lefonszámra várják. Jegyeket váltani a helyszínen, az elő­adás előtt egy fél órával lehet 7 lejért. További részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon olvashatók.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programja: Állati nagy szökés (spanyol–kanadai animációs film, 90 perc) ma 18.45-től és 19.30-tól, szerdán 16 és 16.15-től magyar szinkronnal; A kutya négy élete (amerikai családi film, 100 perc) ma 16 órától; Tiszta szívvel (magyar akcióvígjáték, 101 perc) ma 20.45-től; Váratlan szépség (amerikai filmdráma, 94 perc) ma és szerdán 18 órától; Széttörve (amerikai thriller, 118 perc) szerdán 20 órától; Fixeur (román–francia filmdráma, 98 perc) ma 21 órától; Utazók (amerikai sci-fi-kalandfilm, 116 perc) szerdán 18 órától; Kaliforniai álom (amerikai romantikus film, 126 perc) ma 16.15-től; A Kaptár – Utolsó fejezet (német–ausztrál–kanadai–francia akció-horror, 106 perc) szerdán 20.30-tól.

A jegyárak felnőtteknek 15 és 22 lej között váltakoznak (olcsóbbak hétfőtől csütörtökig és drágábbak hétvégén, illetve a 3D-s filmekre), gyermekeknek, nyugdíjasoknak kedvezményeket biztosítanak érvényes diák-, egyetemista- és nyugdíjszelvényes igazolvánnyal.

Kiállítás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében, a magyarországi 1956-os Emlékbizottság támogatásával az 1956-os szabadságharc erdélyi vonatkozásait bemutató vándorkiállítás ma 12–15 óráig látogatható a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor Székelyként az idegenlégióban címmel Bara János (Sepsibodok) tart vetítéssel egybekötött élménybeszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitélet

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban a hiterősítő napok részeként ma 18 órától Sipos Mónika Rebeka medeséri lelkésznő, szerdán 18 órától Székely Kinga Réka homoródszentpéteri lelkésznő végez szószéki szolgálatot. Az istentisztelet után bemutatásra kerül a lelkésznő Papnő mesék című kötete.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán január 23–30. között 628 esetet láttak el, 187 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete a jelzett időszakban: szív-érrendszeri 33, ideggyógyászati 43, sebészeti beavatkozás 61, belgyógyászati 201, gyermekgyógyászati 118, nőgyógyászati 55, pszichiátriai 31, ortopédiai sürgősség, traumák 86. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel két személyt fogadtak, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel kilencen jelentkeztek, 6 ittas állapotban került személyt részesítettek kezelésben. A jelzett időszakban a megyei kórházban 15 lány és 10 fiú jött a világra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (a Sugás Áruházban, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen az Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.