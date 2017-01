A sepsiszentgyörgyi Spartanii végső sikerével ért véget vasárnap a minifoci Háromszék Kupa hatodik kiírása, amelyen összesen 32 férficsapat vett részt. A kétnapos tornán nyolc női együttes is megmérettette magát, közülük a brassói No Name került ki győztesnek. Az erősebbik nemnél a hétvégi tornára Erdély öt megyéjéből érkeztek alakulatok, mellettük egy magyarországi és egy felvidéki együttes is nevezett. A lányoknál három megye női gárdái képviseltették magukat.