A mérkőzés első perceiben fej-fej mellett haladtak a csapatok, viszont a 15. percben már három gól volt a különbség (7–10) a norvégok javára, a franciák kapusa pedig mindössze 16 százalékos hatékonysággal védett. Ezzel szemben a norvég hálóőr 39 százalékban tudta hatástalanítani a francia próbálkozásokat. A folytatásban az északiak még tartani tudták a lépést a hazaiakkal, viszont a 29. perben előbb kiegyenlített Franciaország, az első félidő utolsó pillanatában pedig a vezetést is megszerezte (18–17).

A második játékrészt ott folytatta a címvédő, ahol az elsőt abbahagyta, és két gyors góljának köszönhetően három pontra növelte előnyét. A norvé­gok a 38. percben szomorúan vehették tudomásul, hogy öt perce képtelenek gólt dobni, így, mivel a házigazdák lehengerlően játszottak, a 43. percre a két csapat között állandósult a négy-öt gólos különbség (25–20). A francia válogatott 29–23-ra vezetett az utolsó tíz perc kezdete előtt, így a biztos előny birtokában kézilabdázhattak. Karabatic is megszórta magát a végére (33–26), a hazai közönség támogatásával pedig a franciák százszázalékos teljesít­ménnyel védték meg a címüket.

A hetedik vb-döntőjüket vívó franciák a hatodik világbajnoki aranyérmüket gyűjtötték be. Korábban 1995-ben, 2001-ben, 2009-ben, 2011-ben és két éve, 2015-ben értek fel a csúcsra, egyedül 1993-ban buktak el finálét az oroszokkal szemben. Omeyer ötödik, Guigou, Karabatic, Daniel Narcisse és Cédric Sorhaindo negyedik világbajnoki elsőségét szerezte meg. Érdekesség, hogy 2001-ben szintén hazai közönség előtt, hibátlan teljesítménnyel nyertek világbajnokságot, és a döntő akkor is Párizsban volt. A norvégok kétszer kaptak ki a világbajnokságon, mindkétszer a franciáktól, de az ezüstérem így is a norvég férfiválogatott legnagyobb sikere, eddig a legjobb eredmény a tavalyi Európa-bajnokságon elért negyedik hely volt.

A világbajnokság végeredménye: 1. Franciaország, 2. Norvégia, 3. Szlovénia, 4. Horvátország, 5. Spanyolország, 6. Svédország, 7. Magyarország, 8. Katar, 9. Németország, 10. Dánia, 11. Fehéroroszország, 12. Oroszország, 13. Egyiptom, 14. Izland, 15. Macedónia, 16. Brazília, 17. Lengyelország, 18. Argentína, 19. Tunézia, 20. Szaúd-Arábia, 21. Chile, 22. Japán, 23. Bahrein, 24. Angola.

A világbajnokság álomcsapata: kapus: Vincent Gerard (francia), jobbszélső: Kristian Björnsen (norvég), jobbátlövő: Nedim Remili (francia), irányító: Domagoj Duvnjak (horvát), beálló: Bjarte Myrhol (norvég), balátlövő: Sander Sagosen (norvég), balszélső: Jerry Tollbring (svéd).

A legértékesebb játékosnak járó címet (MVP) a francia Nikola Karabatic érdemelte ki, míg a gólkirályi címet az 50 gólig jutó macedón Kiril Lazarov gyűjtötte be.