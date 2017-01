„Fontos, hogy ne csak porolgassuk a kultúránk emlékeit vagy családfákat készítsünk, hanem próbáljuk élővé, a mindennapok részévé tenni a hagyományainkat akár a tánccal vagy az ételeinkkel” – mondta a januárban megválasztott Illés Tibor. A szövetség 58 éves, nagymányoki vezetője, aki feleségével együtt Fülöp Ferenc-díjas néptáncos is, hozzátette: ennek egyik módja a hagyományos székely ételek, a székely viselet, népzene, táncház népszerűsítése lehet. A kakasdi általános iskolában például testnevelés órákon néptáncot oktatnak, ezt másutt is be lehetne vezetni – jegyezte meg.

Az idén 28. alkalommal megrendezendő Bukovinai Találkozások nemzetközi folklórfesztiválon – amelyről szintén januárban Csernovicban írtak alá megállapodást a lengyel, ukrán, román és magyar résztvevők –, a közönséget is bevonják majd a programokba. A színpadi produkció átalakul, ezúttal egy-egy nagy lakodalmast rendeznek a négy ország helyszínein. Bonyhádon augusztus 4. és 6. között bukovinai székely lakodalmas lesz, amelybe lengyel és román együttesek leánykikérés, leányszöktetés eljátszásával kapcsolódnak be.

A szövetség megtartja más, hagyományos programjait is: februárban székely disznóvágást rendeznek Bonyhádon, márciusban huszadik alkalommal székely mesemondó versenyt Kakasdon, áprilisban Hidason a kilencedik székely borversenyt tartják meg. A Bukovinai Találkozások programja júniusban Lengyelországban kezdődik, majd Ukrajnában, Romániában és Bonyhádon folytatódik. Júliusban gyerekeknek, novemberben felnőtteknek rendeznek néprajzi tábort, és idén is megszervezik a máriagyűdi, valamint a kismányoki székely búcsút.

A szövetségnek jelenleg 30 belföldi és 11 határon túli tagszervezete van, amelyek több ezer embert tömörítenek. Legutóbb a madéfalvai Ökotourist Egyesület csatlakozott a szövetséghez, ami azért fontos, mert a bukovinai székelyek története az 1764-es madéfalvi veszedelemmel, a székelyek elűzésével kezdődött – mondta az elnök.