A Kaliforniai álom ezzel nagyot lépett előre, hogy elnyerje a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, mivel az elmúlt 28 évben – amióta a céh odaítéli díjait – 19 alkalommal kapta meg a producerek által legjobbnak választott alkotás az amerikai filmakadémia díját is. A tavalyi év ugyan kivétel volt, akkor A nagy dobás című film nyerte el a producereknél a legjobb film díját, a filmakadémia azonban a Spotlight – Egy nyomozás részletei című filmet tartotta a legjobbnak. A Ryan Gosling és Emma Stone főszereplésével készült musical olyan vetélytársakat előzött meg, mint A régi város, a Holdfény, A számolás joga vagy A fegyvertelen katona.

Az animációs filmek közül a Zootopia – Állati nagy balhé című film vitte el a pálmát, a dokumentumfilmek között az O. J.: Made in America című film nyert. A producerek a Netflix Stanger Things című alkotását tartották 2016 legjobb televíziós drámájának, a legjobb tévésorozatnak a szintén egy O. J. Simpson bűnügyéről készült minisorozatot, Az American Crime Story: Az O. J. Simpson-ügyet ítélték, amely múlt év őszén kilenc Emmy-díjat zsebelt be. A gyermekprogramok közül a PBS Szezám utca című népszerű sorozata lett a nyertes. A Beverly Hillsben szombat este megrendezett ünnepség, amelyen mások mellett részt vett Robert de Niro, Martin Scor­sese, Dustin Hoffman, Casey Affleck, Amy Adams, Justin Timberlake, Jeff Bridges és Nicole Kidman, az év első nagy filmes céh által rendezett díjátadója volt.