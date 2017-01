Idén 37 kiállító 170 tyúkot, 150 galambot, 100 nyulat nevez az értékeléssel egybekötött kiállításra – tudtuk meg Bartha Balázstól, az egyesület vezetőjétől. Az állatok szerdán érkeznek a sportcsarnokba, csütörtökön kerül sor a hivatalos bírálatra, pénteken kilenc órakor nyílik a nagyközönség előtt a kiállítás. Nyulakból 30 százalékkal bővül a kínálat, viszont galamb 20–30 egyeddel kevesebb kerül kiállításra. Új tenyésztők is beléptek az egyesületbe, egyre inkább a tyúkok és nyulak kerülnek előtérbe – értékelte az elnök.

Több, az eddigi kiállításokon nem látott tyúk szerepel a szemlén. Bielefelder, amrock, mechelner, fodros tyúk, ayam cemani az újdonság. Utóbbi igazi látványosság, a kisebb testű tyúk teljesen fekete – a tollazata, csőre, taraja, nyelve, bőre, szeme és vére is. Indonéziai eredetű, amerikai megjelenésekor egy példány ára elérte a 2500 amerikai dollárt is. A megyében egyetlen tenyésztő birtokolja a fajtát, országos szinten sincs tucatnál több ayam cemani tulajdonos.

A nyulaknál a weisgrannen az újdonság. Első leírása 1928-ból származik, akkor a svájci eredetű nyulat német ezüstróka nyúlként említették, főként értékesnek számító bundájáért tenyésztették. Számbeli növekedés tapasztalható a székely nyúlnál is, idén nyolc példányt neveztek a kiállításra. A székely nyúl fajtaelismerése megtörtént, egyre több (nemzeti érzelmű) tenyésztő állományában található meg.

A galambok között újdonság a kolozsvári kék bukó – a fajtát dr. Filep Kálmán Csaba, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének, az EME agrártudományi szakosztályának tagja a magyar galambász szakirodalom által sem jegyzett, értékmentésre szoruló erdélyi fajták között említi.

Megjegyezendő: a színvonalas kiállítást szervező egyesület anyagiak hiányában nem rendelkezik olyan székhellyel, ahol megbeszéléseket, gyűléseket szervezhetne – idén célul tűzték ki ennek a problémának rendezését, megvalósításához jóakaratú támogatók segítségére is szükségük van.

A nagyközönség pénteken és szombaton 9–18, vasárnap 9–13 óra között látogathatja a kiállítást. Gyerekeknek egy, felnőtteknek két lejbe kerül a belépő, iskolások, óvodások csoportjainak ingyenes a látogatás. Nem marad el a tombola sem, egy jegyet egy lejért lehet megvásárolni, ami ugyancsak kevés a díjak értékével szemben. A nyertesek fajtyúkokat, nyulakat, galambokat, a témához kapcsolódó szakkönyveket vihetnek haza.