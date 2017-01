A kérvényezők között sok a hetven évet is betöltött nyugdíjas, most attól félnek, hogy javaikat lefoglalja a pénzügyi hatóság.

Az ökologikus gazdálkodásért járó támogatást a hektáronkénti 1500 eurós kifizetés reményében kérték. Később azonban bebizonyosodott, hogy a vártnál nagyobb igénylés miatt ez az összeg lényegesen csökkent, így sokan nem tartották be a kérvény leadásakor elfogadott, ötéves határidőt. Tény, hogy a csökkentett támogatás értékét az ökogazdálkodási bizonylatok megszerzésére kellett a gazdáknak fordítaniuk, így a kultúrák létesítését saját zsebükből kellett finanszírozniuk – többek között ez vezetett a vállalások feladásához, közvetve a támogatások visszafizetésének kötelezettségéhez.

A gazdák most az állítják, nem tudták, milyen kötelezettségekkel jár a támogatás igénylése. Sergiu Jitanu, a kifizetési ügynökség Iași megyei igazgatója viszont leszögezte: szó sincs a hivatal rosszindulatáról, a visszafizetést az érvényben lévő rendelkezések alapján kérik. A gazdák jószántukból vállalták a támogatás feltételeit, ezekről felvilágosítást is kaptak – mondta az igazgató.