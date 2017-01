– Elsőként néhány adatot mondanék a 2016-ban letett pályázatok számáról, hiszen ez közvetlenül befolyásolja a kifizetett pénzösszegek nagyságát.

Már a tavalyelőtt, az új vidékfejlesztési terv első évében sem volt rossz a helyzet, elég számottevő volt a letett pályázatok száma, de a tavalyra még javult a háromszékiek pályázási kedve, így a mezőgazdaság fejlesztését közvetlenül érintő intézkedéseknél 2016-ban a középmezőnyben állunk a pályázatok számát, illetve értékét tekintve. Sőt, egyes intézkedéseknél, például a nagy értéket képviselő 4.1-es, a gazdaságok fejlesztését célzó fejezetnél országos szinten a 9. helyen állunk, a fiatal gazdák támogatásánál, a 6.1-es intézkedésnél a 24. helyen. A mezőgazdaságot és a feldolgozást közvetlenül célzó intézkedéseknél a letett pályázatok száma meghaladta a tavaly év végére a 100-at. Február végéig még pályázható a 4.1-es, a gazdaságok korszerűsítését célzó intézkedésnél az állattenyésztő farmok beruházásainak támogatása. Jó hír, hogy most már az állattenyésztők is kedvet kaptak a pályázásra, és január hónapban öt nagy értékű pályázatot töltöttek fel az ügynökség számítógépes rendszerébe. A kifizetett összegekre rátérve, elmondhatom, hogy ha jövő ilyenkor beszélnénk az éves kifizetésekről, még nagyobb értékekről lenne szó. A tavaly év elején letett, magasabb pontszámú pályázatok egy részét már elbírálták, néhánnyal a kifizetési szerződéseket megkötötték, és olyan is van, aki már a pályázati pénz egy részét megkapta a múlt évben.

A tavaly kifizetett összegekre vonatkozóan a napokban kaptunk az ügynökségtől egy összesítő kimutatást a 2016-os kifizetések helyzetéről. Eszerint Kovászna megye pályázóinak a tavalyi évben a megyei vidékfejlesztési hivatalokon keresztül az országos ügynökség 6,63 millió eurót fizetett ki. A legnagyobb összeget, 4,59 milliót, a gazdaságok korszerűsítésére utalták, 1,4 millió euró a fiatal gazdák, a kisgazdaságok (6.3 intézkedés) és a vidéki szolgáltatások létesítésének, illetve korszerűsítésének támogatására (6.2 és 6.4 intézkedés), a különbözet pedig a termelői csoportok és a Leader-csoportok támo­gatására jutott. Ez utóbbiak a régi, 2007–2013 közötti vidékfejlesztési tervben nyertek pályázatot, de mivel például a termelői csoportok a közösen értékesített mezőgazdasági termékek értékének függvényében öt éven át kapnak támogatást, ezért ennek egy részét az új vidékfejlesztési alapokból fizetik ki. Habár nem versenyről van szó, Kovászna, a központi régió legkisebb megyéje, ezzel az eredménnyel az első helyre került, ami mindannyiunk számára örvendetes dolog. A központi fejlesztési régióhoz tartozik Brassó, Fehér, Hargita, Maros és Szeben megye. Második az össze­vetésben Brassó, 6,15 millió euróval, harmadik Fehér megye 6,03 milliós kifizetéssel, következik Hargita 4,75 millió euróval, Maros megye 3,03 millió euróval és a legkevesebb pályázati pénzt Szeben megyében fizették ki tavaly, 2,55 millió eurót.”

Szakál András igazgató egy másik, január 31-ig (ma, 16 óráig) pályázható intézkedésről is tájékoztatott, amelyet a megye felnőttképzéssel is foglalkozó alapítványai, illetve cégei is ki tudnának használni. Az intézkedés az 1-es számot viseli, és az ismeretátadást, terjesztést, illetve a szakmai képzést hivatott támogatni. A szakmai képzések szervezése a megyében nagyon időszerű lenne azon nyertes pályázatokkal bíró fiatal gazdák és kisgazdaságok támogatását elnyert pályázók számára, akik a pályázatuk leadásakor nem rendelkeztek semmiféle szakmai képzéssel, viszont kötelezően vállalniuk kellett, hogy a második részlet kifizetéséig, maximum 3 év alatt részt vesznek egy hivatalosan is elismert cég (alapítvány) által szervezett képzésen. A pályázható összeg 4,25 millió euró, a pályázat kifizethető értéke legtöbb 106 250 euró lehet. A képzéseken legkevesebb 100 gazdálkodónak, legfőképp a fentebb említett nyertes pályázónak kellene részt vennie. Az egynapi képzésen való részvételre személyenként az elszámolható összeg legtöbb 85 euró lehet. A képzések ötnaposok kell hogy legyenek, legkevesebb 40 órával. A pályázateligazító füzet a mezőgazdasági minisztérium honlapján tanulmányozható (www.madr.ro), a vidékfejlesztési igazgatóság (Dezvoltare rurală) részén. Szakál Andrásnak nincs tudomása arról, hogy valaki élt-e a pályázati lehetőséggel, mivel ennél az intézkedésnél a pályázatokat nem az ügynökség számítógépes rendszerébe kell feltölteni, hanem le kell adni a minisztérium alárendeltségébe tartozó Vidékfejlesztési Terv lebonyolításáért felelős hatósághoz (Autoritatea de Management). Az igazgató ezúton is fel szeretné hívni a pályázni óhajtók figyelmét, hogy már most érdemes hozzáfogni a pályázatok elkészítéséhez, mert az újabb, 2017-es évi kiírásokra hamarosan sor kerül, valószínűleg már márciusban. Az igazgató ugyanakkor azt is javasolja, hogy a pályázók lehetőleg ne a hétéves (2014–2020) időszak utolsó éveire időzítsék a pályázást, mert az éves pályázható keretösszeg egyre csökken, ahogy közeledünk 2020-hoz. A 2014–2020-as vidékfejlesztési terv keretében összesen közel 9,5 milliárd euró pályázható, az összeg éves lebontásban a következő: 2015 – 1,72 milliárd, 2016 – 1,75 milliárd, 2017 – 1,18 milliárd, 2018 – 1,18 milliárd, 2019 – 1,14 milliárd és 2020 – 1,13 milliárd.