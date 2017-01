A tiltakozást az váltotta ki, hogy szerintük már 2009-ben megfogalmazott követeléseiket a mai napig nem teljesítették, és a hatóságok nem rendezték a törvényszéki jegyzők és kisegítő személyzet elmaradt béreinek kifizetését. Tegnap 13 és 14 óra között a kézdivásárhelyi bíróság kilenc írnoka és a rendszergazda a bíróság épülete elé vonult – ketten betegszabadságon voltak –, bérköveteléseik teljesítéséért tüntettek, és ma is folyatják egyórás tiltakozó akciójukat. Ez idő alatt nem tartottak bírósági tárgyalásokat.

Az írnokok a jogász szakszemélyzet státusáról szóló rendelkezés elfogadását is sürgetik, amely szerint a törvényszéki jegyzőket „az igaz­ságszolgáltatás folyamatának részeseiként” ismernék el a bírók és ügyészek mellett, és nem mint speciális kisegítő személyzetet. A bírósági jegyzők azt szeretnék kiharcolni, hogy bérezésük a szakmai felkészültségükhöz mérten történjék, az igazságszolgáltatás többi szereplőjéhez hasonlóan, az új bérezési törvény alapján, és a foglalkozások között tüntessék fel a felsőfokú jogi tanulmányokkal rendelkező jegyzőket. A követelések között szerepel huszonöt év munka után a szolgálati nyugdíj újbóli bevezetése és a jegyzők számának a növelése.

Pascu Edit írnok elmondta: egyelőre egy órán át tiltakoznak, de ha nem teljesítik követeléseiket, akkor általános munkabeszüntetés is lehetséges. „A mi munkánk nem csak abból áll, hogy diktálnak nekünk és mi azt leírjuk – hangsúlyozta –, hanem folyamatosan képezzük magunkat, ismernünk kell a törvényeket, nekünk is meg kell fogalmaznunk bizonyos iratokat. Vannak sürgősségi esetek is, például előzetes letartóztatási kérés, amikor akár éjszaka is be kell menni a tárgyalóterembe”. Gávay-Gál Anna Mária főírnok szerint munkatársai nagyon terheltek, nem reggel 8-tól 16 óráig van a program, késő délután és este is dolgoznak, hogy ne is említsük a hétvégéket, amikor muszáj bemenni a bíróságra, mert rengeteg az iratcsomó. Míg a bírók huszonöt év munka után elmehetnek nyugdíjba, függetlenül attól, hogy hány évesek, az írnokok csak hatvanéves korukban kérhetik a nyugdíjazásukat.