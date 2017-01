Bálint József, a párt egyik önkormányzati képviselője felidézte, kampányuk során tíz „forró pontot” azonosítottak a megyeszékhelyen, ezek közül számos helyen történt előrelépés, és ez talán nekik is köszönhető, hisz ráirányították a figyelmet a jelentős, sok ember életét befolyásoló gondokra. Sorolta az eredményeket: a Vár utcában jobban lehet közlekedni, bizonyos szintű felújítás történt, eltűnt a város egyik szégyenfoltja. Az Oltmező utcában két gyalogátjáró került, kiderült, hogy nem kell az országos útügyre várni, igaz, egy kisgyermek halála is hozzájárult ahhoz, hogy megmozduljanak az illetékesek. Még egy átjáró szükséges volna a gyáraknál, remélik, azt is kijelölik hamarosan. A kilyéni híd felújítása is egyenesbe került, igaz, itt is besegített az áradás, mely még használhatatlanabbá tette, és végre elkészült a terv az általuk szintén forró pontként számba vett Puskás Tivadar utca felújítására is. Méltányolják a roma közösség felzárkóztatásáért tett lépéseket, minden pályázatot, kezdeményezést támogatnak – sorolta Bálint mindazt, amit eredményként könyvelnek el.

Számba vette kudarcaikat is: a közlekedési helyzeten nem tudtak javítani, és nem érték el az ingatlanadó-csökkentést sem cégek számára, magánszemélyek esetében pedig az átszervezéssel sokaknak drasztikusan nőtt a fizetnivalójuk, érveiket egyik esetben sem vette figyelembe az RMDSZ-es többség.

Az idei év „barátságtalanul” kezdődött, az iskolák össze­vonása borzolja a kedélyeket, meglátásuk szerint joggal, hisz egy nemzet önfeladását jelenti, ha lemond oktatási intézményeiről, és a választók becsapása ez a lépés, ilyesmiről ugyanis nem beszélt a kampányban az RMDSZ. Jobb lett volna időben tárgyalni az érintettekkel, most, ha nem térnek jobb belátásra, nem marad más választás, mint utcára vonulni „a magát túlnyerő hatalom önkényével szemben”. Kifejtette, a Kós Károly Szakközépiskola önállóságáért ma tartandó tüntetésen ők is részt vesznek, és erre buzdítják szimpatizánsaikat is.

Kolcza István, az EMNP másik sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselője megerősítette, ő az iskola volt diákjaként kötelező módon jelen lesz a tiltakozáson.