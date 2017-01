Szijjártó Péter közleményében azt írta: nyilvánvaló, hogy ugyanazzal a gondolkodással, amellyel a problémát okozták, nem lehet a gondot megoldani. Martin Schulz képtelen változni, így valójában akadályozza az európai biztonság megerősítését, az európai emberek védelmét. Szerinte a német politikus „az Európai Parlament elnökeként sem tett semmit a terrort magával hozó illegális bevándorlás ellen, most sem az európai emberek megvédése a célja, kizárólag német belpolitikai haszonszerzés miatt bírálja Orbán Viktort”. „Martin Schulz téved. A magyar kormány rendkívül szolidáris Németországgal szemben. Magyarországon keresztül ugyanis nem jut illegális bevándorló Németországba. Megvédjük az unió külső határát, ezzel védjük Németországot is, erre a védelemre rengeteg pénzt költünk, rendőröket, katonákat mozgósítunk, és ehhez a munkához csak a V4-es partnereinktől és Ausztriától kaptunk segítséget, mégsem panaszkodunk az európai szolidaritás hiánya miatt.”

A közleményben a külügyminisztérium felidézte Martin Schulz beszédét, aki szerint: „az, hogy az európai szolidaritás megbontásának leghangosabb képviselőjét, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki elutasít minden szolidaritást Németországgal a menekültpolitikában, a CSU körbeudvarolja és megtapsolja, a német érdekek nyílt megsértése”. „Németország szolidáris, ha a más országoknak nyújtott segítségről van szó – pénzügyileg is. De a szolidaritás nem egyirányú utca. Ha a szolidaritást egyes országoknál úgy értelmezik: az agráralapok és a struktúratámogatási eszközöknél »Igen, kérem«, az emberekkel való szolidaritásnál »Nem, köszönöm«, akkor egy jövendőbeli szövetségi kormánynak a szolidaritás kérdését a menekültpolitikában össze kell kötnie a következő EU-pénzügyi tervezéssel” – idézték az SPD kancellárjelöltjét.