Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programja: Állati nagy szökés (spanyol–kanadai animációs film, 90 perc) ma 16 és 16.15-től, csütörtökön 18.45-től és 19.30-tól magyar szinkronnal; A kutya négy élete (amerikai családi film, 100 perc) csütörtökön 16 órától; Váratlan szépség (amerikai filmdráma, 94 perc) ma 18 órától; Assasin’s Creed (amerikai–angol–francia akciófilm, 115 perc) csütörtökön 20.45-től, Széttörve (amerikai thriller, 118 perc) ma 20 órától; Fixeur (román–francia filmdráma, 98 perc) csütörtökön 16.15-től; Utazók (amerikai sci-fi-kalandfilm, 116 perc) ma 18 órától; A Kaptár – Utolsó fejezet (német–ausztrál–kanadai–francia akcióhorror, 106 perc) ma 20.30-tól, csütörtökön 21 órától.

A jegyárak felnőtteknek 15 és 22 lej között váltakoznak (olcsóbbak hétfőtől csütörtökig és drágábbak hétvégén, illetve a 3D-s filmekre), gyermekeknek, nyugdíjasoknak kedvezményeket biztosítanak érvényes diák-, egyetemista- és nyugdíjszelvényes igazolvánnyal.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban a hiterősítő napok részeként ma 18 órától Székely Kinga Réka homoródszentpéteri lelkésznő végez szószéki szolgálatot. Az istentisztelet után bemutatásra kerül a lelkésznő Papnő-mesék című kötete. Csütörtökön 18 órától Szabó Adél Júlia kálnoki lelkésznő végez szószéki szolgálatot.



FortyogHÓ Feszt

Február 11-én első alkalommal szervez téli diákrendezvényt Fotyogófürdőn a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet. A FortyogHÓ Feszt névre keresztelt esemény, a Kézdivásárhelyi Diáknapok társrendezvénye a hideg évszakban is mozgásba hozza a céhes város középiskolásait. A Kézdivásárhelyi Diáknapok színes kavalkád rengeteg szórakozással, régi és új baráttal, fantasztikus hangulattal. Aki még nem vett részt, annak most itt a kínálkozó lehetőség. A szervezők ígérik, színes programból nem lesz hiány, hiszen kí­váncsiak a csapatok kreativitására, ügyességére, gyorsaságára.

A rendezvényre Kézdivásárhelyen tanuló 9–12. osztályos diákcsapatokat várnak (5–7 fő), hogy együtt szórakozzanak a havas mulatságon. Jelentkezési határidő: február 5., 23.59. A regisztrációs űrlap elérhető a Kézdivásárhelyi Diáknapok Facebook-oldalon.



A Keresztény Szó

januári lapszáma változatos témákat kínál. Csonta Réka tanulmánya a sajtótörténet perspektívájába helyezi az örömhír továbbadását, feltérképezi azokat a kiadványokat, amelyek meghatározták a magyar nyelvű katolikus médiát a 19. század egy szakaszában: Katolikus egyházi sajtó a dualizmus korában. A közösség mint a személyiségek harmóniája címmel Virt László írását olvashatják a falvak kultúrájának átalakulásáról, a hagyományos magyar társadalom értékeiről és ezek továbbéléséről. Cselényi István Gábor Mária Terézia és a görögkatolikus egyház címmel rávilágít arra a folyamatra, amelynek során a 18. században még széttagolt görögkatolikus egyház a Mária Terézia által összehívott szinódus hatására kialakította struktúráját és identitását a magyar társadalomban. Nők az egyházban címmel Kovács Sándor írása Bodó Márta Nőszirom című kötete kapcsán Ferenc pápa azon kezdeményezéseit értékeli, amelyek a nők intenzívebb egyházi szerepvállalását szorgalmazzák. Lakatos Fleisz Katalin Andrei Pleșu szellemi sétái című írásában a román filozófus, író etikájának jellemzőiről értekezik, kiemelve a morális középszer problematikáját, amelyben a közép közvetítőt is jelent. A januári lapszámban olvasható többek között: Erőss Alfréd versei, Ferencz Emese: Vallásos megküzdés az élet alkonyán (2), Lakatos Artur: Történelem, tollrajz, anekdota, fikció és szenvedéstörténete, Kilián István: Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai HelpNet (a Sugás Áruházban, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen az Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Megjelent

Hencz Hilda: Magyar Bukarest. A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.



Röviden

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Rétyen a zeneteremben, 18–20 óráig Bitán az általános iskolában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

HOBBY CSEREBERE KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobby Cserebere Klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás kezdőknek, 20 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

MESEKLUB. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban február 2-án, csütörtökön Meseklub 14–15 óráig az óvodásoknak, 16–17 óráig meseolvasás és dramatikus játékok I–IV. osztályosoknak.

KÖNYVKIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban február 1–28. között könyvkiállítás tekinthető meg Domokos Pál Péter (1901–1992) halálának 25. évfordulója alkalmából.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.