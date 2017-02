A magyar mérnök, Varjas István a 60 Minutes című műsorban úgy nyilatkozott, hogy 1998-ban közvetítőn keresztül eladott egy motort egy meg nem nevezett vevőnek, aki tíz évre kizárólagosságot kapott. Armstrong sikersorozata a Tour de France-on egy évvel később, 1999-ben kezdődött, szisztematikus doppingolás miatt azonban 2012-ben mind a hét Tour-győzelmétől megfosztották. Az exversenyző most ügyvédjén keresztül cáfolta, hogy valaha is ilyen motort használt volna.

Varjas emellett elmondta, hogy a 2015-ös Tour de France előtt több kerékpárt is eladott egy ügyfélnek, akinek a személyazonosságát nem ismeri. Ezekben a bringákban a segédmotort a hátsó kerék csapágyába szerelték be – a súlya azonban körülbelül 800 gramm volt. A 2015-ös francia körverseny egyik időfutama előtt a nemzetközi szövetség (UCI) minden kerékpárt lemért, és a CBS információi szerint a Sky csapat minden versenygépe 800 grammal többet nyomott, mint a többieké. „A súly minden. Ha egy kerékpár egy kilóval többet nyom, senki nem akarna azzal tekerni” – mondta a háromszoros Tour-győztes Greg Lemond. A Tour de France legutóbbi öt kiírásából négyet a brit Sky versenyzője – 2012-ben Bradley Wiggins, 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban Chris Froome – nyert meg. A csapat szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta: soha nem használtak mechanikai segítséget, és a súlykülönbséget a jobb aerodinamikai jellemzőkkel lehet magyarázni. Hozzátette: 2015-ben az UCI minden kerékpárt szabályosnak talált.