A Mindent anyámról és a Beszélj hozzá! című filmek alkotója a Mad Max-filmek ausztrál rendezőjét, George Millert követi az elnöki székben. A zsűri többi tagjával május 28-án adja majd át a legjobb filmnek járó Aranypálmát a fesztiválon. „Nagyon boldog vagyok, hogy ebben a kivételes tisztségben ünnepelhetem a cannes-i filmfesztivál 70. évfordulóját” – mondta a 67 éves rendező a fesztivál közleménye szerint. „Hálás vagyok, megtiszteltetve érzem magam, és lámpalázam van. Zsűrielnöknek lenni nagy felelősség, és remélem, a helyzet magaslatán leszek. Azt mondhatom, hogy szívvel-lélekkel teszem majd a dolgom, amely egyszerre öröm és privilégium” – fűzte hozzá.

Pedro Almodóvar 1992-ben a zsűri tagja volt Cannes-ban, akkor Gérard Depardieu francia színész vezette a testületet. Filmjeivel ötször kapott meghívást a hivatalos versenyprogramba (Mindent anyámról, Volver, Megtört ölelések, A bőr, amelyben élek, Julieta). A Mindent anyámról című alkotásáért 1999-ben megkapta a legjobb rendezés díját, 2006-ban pedig a Volver a legjobb forgatókönyvnek és a legjobb női alakításnak járó szobrot érdemelte ki. Almodóvar az Oscar-díjat is kétszer vehette át: 2000-ben a Mindent anyámról című filmjével megnyerte a legjobb idegen nyelvű film kategóriáját, 2003-ban pedig a Beszélj hozzá! című alkotásával elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó aranyszobrot. Alfred Hitchcock és Luis Bunuel filmjeinek nagy rajongójaként a spanyol filmrendező az elmúlt három évtized európai filmművészetének egyik leg­eredetibb figurája, eddig több mint húsz filmet rendezett. Az 1980-ban 16 milliméteres kamerával készített első játékfilmje a madridi underground világáról gyorsan kultuszfilmmé vált. Ezt két év múlva követte a Szenvedélyek labirintusa sokkoló jelenetekkel, bonyolult nemi identitásokkal és szerepcserékkel. Almodóvar a kezdetektől gyakran producere, forgatókönyvírója, zeneszerzője és látványtervezője is filmjeinek. Életműve összefüggő egész, visszatérnek benne a gyakran provokatív témák a szexuális identitásról, az anya-gyerek kapcsolatról, miként a karakterek és a kedvenc színészek, köztük Carmen Maura, Antonio Banderas, Penélope Cruz vagy épp Marisa Paredes és Cecilia Roth. Gyakori, hogy egy motívum csak felvillan, majd egy későbbi alkotás részletesen kidolgozza. Filmjeiben szinte kötelező egy érzelmes, szívtépően fájdalmas betétdal. Hősei, figurái gyakran homoszexuálisok – saját homoszexualitását is nyíltan vállalja –, de felvonultatott transzvesztitákat, kéjgyilkost és pedofil papot is. Az 1984-ben készült Mit vétettem, hogy ezt érdemeltem című film nőalakjait már bevallottan családja tagjairól mintázta. Életművének talán legfontosabb kérdése a nő szerepe, számára a nők érdekesebbek és értékesebbek, mint a férfiak, akikben gyakran összegyúrja az összes rosszat, amit megtapasztalt. 1986-ban készült a Matador a később hollywoodi karriert befutó Antonio Banderasszal a főszerepben, a nemzetközi sikert azonban 1988-ban az egyik legszórakoztatóbb filmje, a női boldogságról és a magányról szóló Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén hozta meg. Ezután a következett a legtöbbet díjazott Tűsarok 1991-ben és 1999-ben a Mindent anyámról.

„A cannes-i fesztivál vezetői boldogok, hogy a 70. évfordulón egy olyan egyedülálló művészt fogadhatnak, aki végtelen népszerűségnek örvend. Munkásságával örökre beírta magát a filmművészet történetébe” – írta közös közleményében Pierre Lescure fesztiválelnök és Thierry Frémaux igazgató. A május 17-én kezdődő fesztivál zsűrijének tagjait és a versenybe meghívott filmek listáját április közepén teszik közzé.